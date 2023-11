Novembro Azul: Old School Basketball de Nova Odessa realiza torneio

Para destacar o “Novembro Azul”, mês da conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata, a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Nova Odessa. em parceria com a equipe Old School Basketball de Nova Odessa, realizará um torneio na próxima quarta-feira, dia 15 de novembro, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa.

O torneio contará com atletas de mais de 40 anos, divididos em 4 equipes, com todas as partidas acontecendo no mesmo dia, das 9h às 14h. A ação busca unir o esporte à saúde e, com isso, conscientizar os homens a realizarem o exame e se prevenirem contra o câncer de próstata.

“O projeto Old School fomenta a prática do basquete com atletas mais velhos, afinal, na cidade temos muitos ex-atletas e pessoas que jogaram no passado e ainda querem continuar com o esporte. Então além de movimentar o basquete masculino, também conscientizamos a população sobre a prevenção do câncer de próstata, que em sua maioria atinge homens de mais idade”, disse o secretário-adjunto de Esportes da cidade, José Henrique de Carvalho.

Para o atleta e técnico do Old School Basketball, Saulo Júnior, a ideia com o basquete máster (+40 anos) é promover o esporte aliado à saúde. “Queremos usar o torneio para conscientizar, e também quebrar o tabu existente quanto ao exame, buscando melhorar a saúde da população masculina do município”, explicou.

