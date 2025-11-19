5 dicas de segurança para usar seu celular recuperado após um furto

*Por Cristiano Gonçalves, Diretor de Operações da Pitzi

Recuperar o celular após um furto é, sem dúvida, um alívio para qualquer pessoa. Em meio ao aumento de operações policiais de rastreamento e recuperação de aparelhos, milhares de usuários têm a chance de retomar o uso de um bem essencial para o dia a dia. No entanto, a dúvida que paira é legítima: será que é seguro voltar a utilizá-lo? Embora a devolução de aparelhos siga procedimentos de perícia e liberação, é importante adotar alguns cuidados antes de reintegrá-lo à rotina.

Aqui estão cinco passos fundamentais para garantir que seu celular esteja realmente seguro antes de voltar ao uso.

1 – Verifique o IMEI

O IMEI é o número de identificação único do seu aparelho. Digite *#06# e confira se o número exibido confere com o que consta na caixa do celular ou na nota fiscal. Se houver divergência, pode ser sinal de adulteração — situação que deve ser reportada imediatamente à polícia e à operadora.

2 – Restaure o sistema para as configurações de fábrica

Antes de inserir suas contas e dados pessoais, realize uma restauração completa da fábrica. Se o aparelho não permitir esse procedimento ou apresentar mensagens incomuns ao tentar resetá-lo, desconfie, pois pode haver um sistema adulterado instalado.

3 – Reinstale aplicativos apenas de fontes oficiais

Após a restauração, baixe seus aplicativos, sempre pelas lojas oficiais (Google Play Store ou App Store). Isso ajuda a eliminar qualquer possível modificação maliciosa que tenha sido inserida durante o período em que o aparelho esteve fora do seu controle.

4 – Entre em contato com a sua operadora

Se o seu celular teve o IMEI bloqueado após o furto, informe à operadora que ele foi recuperado para regularizar a situação. O desbloqueio oficial garante que o aparelho volte a operar normalmente nas redes móveis, sem riscos de bloqueios inesperados.

5 – Guarde toda a documentação da recuperação

Boletim de ocorrência, termos de devolução e qualquer registro de comunicação com a polícia ou operadora são fundamentais para sua segurança jurídica. Caso o aparelho tenha sido usado para práticas ilícitas enquanto estava fora de sua posse, esses documentos comprovam que você não teve responsabilidade sobre o ocorrido.

Adotar essas medidas simples não apenas devolve a funcionalidade do aparelho, mas também aumenta a tranquilidade quanto à sua segurança digital e jurídica. Em um cenário no qual celulares são cada vez mais usados em esquemas criminosos, o cuidado na reativação de um aparelho recuperado é um passo essencial para evitar dores de cabeça futuras.

