5 elementos que marcaram a CASACOR São Paulo 2025

Localizada no Parque da Água Branca, tradicional parque urbano na capital paulista e famoso no passado por exposições agropecuárias, a 38ª edição de CASACOR São Paulo está repleta de referências a este período, revelando memórias afetivas e registros da nossa identidade, em um passeio por mais de 70 ambientes e instalações artísticas, distribuídos por construções centenárias e áreas do entorno, emolduradas por vegetação de Mata Atlântica preservada. Com a participação de arquitetos, designers de interiores e paisagistas de todo o Brasil, a mostra é um retrato da diversidade cultural brasileira, que pode ser conferida logo na bilheteria ‘Meu Verde, Meu Sertão‘, projeto assinado pela arquiteta sergipana Gleuse Ferreira, cujo destaque são os elementos que conectam a tradição com as memórias afetivas ligadas aos seus bisavôs, Lampião e Maria Bonita, além de muita arte sertaneja. Confira a seguir alguns ambientes que trabalharam esses elementos com maestria e encantaram o público e a crítica: