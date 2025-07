Prefeitura de Santa Bárbara amplia melhorias na Emei “Rotary”, no Jardim Pérola

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste dá continuidade às obras de melhoria na Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) “Rotary”, localizada no Jardim Pérola. As intervenções em andamento incluem a adequação de duas salas de aula que serão destinadas ao atendimento de crianças da Educação Especial, assegurando um ambiente mais acessível e inclusivo.

Além disso, está em execução a cobertura do pátio da unidade, iniciativa que visa oferecer um espaço mais adequado para atividades extraclasse, garantindo conforto e proteção contra o sol e chuva.

Investimentos

As ações integram o conjunto de investimentos realizados nas escolas da Rede Municipal de Ensino, com foco na valorização do ambiente escolar e na oferta de melhores condições para alunos e profissionais da educação. Atualmente, mais de 15 mil estudantes são atendidos na rede municipal, desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP