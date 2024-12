53% dos bares e restaurantes da RMC operaram sem lucro em outubro, aponta Abrasel

Os desafios financeiros seguem pressionando bares e restaurantes. Segundo a mais recente pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 53% dos bares e restaurantes da Região Metropolitana de Campinas (RMC) não conseguiram alcançar resultados financeiros positivos em outubro. O percentual regional ficou abaixo do índice nacional, que foi de 61% no período. Os números refletem as dificuldades enfrentadas por uma parcela significativa do setor, que segue pressionada por custos elevados e pagamentos em atraso.

Dos empresários que responderam à pesquisa realizada entre os dias 18 e 26 de novembro, 21% disseram ter operado em prejuízo e 32% em equilíbrio. 46% fizeram lucro. Comparando com o mês de setembro, para 40% o faturamento de outubro foi superior, para 27% foi equilibrado e para 31% foi menos (1% das empresas não existiam em outubro e 2% não estavam abertas em setembro).

Entre os principais desafios apontados pelos empreendedores no levantamento realizado, destaca-se a dificuldade de repassar a inflação para os preços do cardápio, relatada por 22% dos entrevistados. Esse cenário reflete o aumento nos custos operacionais, impulsionado principalmente pelas altas nos preços da carne bovina e da energia elétrica, dois insumos essenciais para o setor. De acordo com o IPCA, a carne bovina teve um aumento de 5,81% em outubro, enquanto a energia elétrica subiu 4,74%.

A inflação acumulada no setor de alimentação fora do lar, por sua vez, foi de 4,13%, consideravelmente abaixo dos 5,08% registrados para alimentos em geral. Essa disparidade mostra o esforço dos empresários em absorver os custos, tentando manter a competitividade e o fluxo de clientes. Além da inflação, o endividamento também pressiona 20% das empresas, que veem sua capacidade de investir e equilibrar as finanças cada vez mais limitada.

Apesar das adversidades, o otimismo para o fim de ano permanece alto. Cerca de 75% dos empreendedores esperam aumentar o faturamento nos meses de novembro e dezembro, tradicionalmente os mais movimentados para o setor devido às festividades e férias de fim de ano, além do pagamento do 13º salário, que impulsiona o poder de compra dos consumidores.

André Mandetta, presidente da Abrasel Campinas, os últimos meses do ano e início de 2025 é uma oportunidade para que os bares e restaurantes revertam o quadro. “O setor tem enfrentado desafios imensos, mas as festas de final de ano e confraternizações traz uma luz no horizonte”, diz ele.

Delivery perde força, mas segue relevante

A pesquisa apontou ainda que 69% dos estabelecimentos da RMC utilizam o delivery (a média nacional foi de 67%) como meio de vendas. Desses, 94% vendem para consumo no loca e 57% utilizam o modelo take Away (pegar e levar).