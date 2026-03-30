Um casal com 7 meses de namoro teve o registro de caso de violência doméstica na noite deste domingo em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi registrado por volta das 19h30 e foi atendido por 5 viaturas da Guarda Municipal.

A vítima foi levada ao PS Edson Mano e contou que o namorado é usuário de drogas e a agredia com frequência.

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GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste-SP . APOIO TÁTICO 04 .🚨GCM EDMILSON

.🚨GCM WASHINGTON .🚨GCM GOMES

APOIO DAS VTR



VTR 155 .🚨ICO. CLEBER .🚨GCM SADHAN

VTR 135 .🚨SUB MORAES .🚨GCM BERTONE

VTR 110 .🚨GCM DGIOVANE .🚨GCM SANTOS

.📍DATA : 29 de Março

.📍HORA: 19:30

.📍LOCAL: Rua analandia 582 bairro São Joaquim.

🛑 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA namorados.

Por determinação do CICOMM, esta equipe de Apoio Tático compareceu à Rua Analândia, próximo ao nº 582, onde, segundo informações, uma mulher — a qual não reside no referido endereço — teria sido agredida por seu esposo em via pública. Populares informaram ainda que acionaram uma ambulância para socorrê-la.

Ao chegar ao local, a vítima já havia sido conduzida ao Pronto-Socorro Edson Mano. Diante disso, a equipe deslocou-se até a unidade de saúde, onde fez contato com a senhora M. R., que já se encontrava em atendimento médico.

A vítima relatou que convive há aproximadamente 7 meses com o agressor, T. S. da S., o qual é usuário de drogas, e que as agressões não são recentes. Informou ainda que, na presente data, ambos se desentenderam novamente, pois ele exigia dinheiro para compra de entorpecentes. Diante da negativa, passou a proferir ofensas com palavras de baixo calão, sendo que ela também respondeu verbalmente.

Em dado momento, T. passou a agredi-la com socos e pontapés, além de apertar seu pescoço e esfregar seu rosto contra o solo, causando lesão na região do nariz. A vítima relatou ainda estar gestante de aproximadamente 6 meses.

Após o atendimento médico, M. foi conduzida ao plantão policial para registro da ocorrência.

Enquanto isso, as viaturas 155, composta pelo Inspetor Cleber e GCM Sadhan, e 135, composta pelo Subinspetor Moras e GCM Bertoni, deslocaram-se até o bairro Jardim Barão, mais precisamente à Rua João Batista, nº 96, onde lograram êxito em localizar e deter o agressor.

O indivíduo encontrava-se com uma mochila e, ao ser indagado sobre o motivo, confessou que estaria se preparando para evadir-se do local. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a T. S. da Silva, sendo conduzido ao plantão policial pela viatura do Subinspetor Moras e GCM Bertoni. Foi necessário o uso de algemas, conforme o Decreto Federal nº 8.858/2016, para minimizar o risco de fuga e garantir a segurança da equipe e do conduzido.

Os fatos foram apresentados ao escrivão de plantão, Marcelo Piveta, que os repassou ao delegado de plantão, Dr. Yan, o qual ratificou a prisão em flagrante de T. S. da Silva pelo crime de violência doméstica, conforme o Art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

BO/PC nº: EV 6701-1/2026

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