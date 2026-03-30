Voo DL 104 da Delta Air Lines apresentou falha na turbina seguida de explosão durante a decolagem no Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite de domingo (29).

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O voo DL 104, operado por um Airbus A330-323, tinha como destino a cidade de Atlanta (EUA). Segundo registros, a decolagem ocorreu por volta das 22h49, mas, pouco depois, a tripulação foi alertada sobre um problema na asa da aeronave.

Vídeo- explosão de turbina

Logo após a explosão da turbina esquerda, fragmentos em chamas se desprenderam da aeronave e caíram na área do aeroporto, provocando um princípio de incêndio no gramado. No áudio da gravação, é possível ouvir a torre de controle alertando os pilotos sobre a presença de “fogo na asa”.

Diante da situação, a aeronave realizou procedimentos de emergência e retornou ao aeroporto de origem para um pouso forçado.

Em outro momento das gravações, o piloto confirma que a aeronave estava estável o suficiente para um pousar em segurança.

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