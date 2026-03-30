Mutirão Ação no Ambulatório de Especialidades buscou reduzir fila e ampliar acesso a procedimentos oftalmológicos

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A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré realizou, no fim de semana, 100 cirurgias de catarata no centro cirúrgico do Ambulatório de Especialidades. A iniciativa integra as estratégias da administração municipal para agilizar o atendimento e reduzir a fila de espera por procedimentos oftalmológicos.

Os pacientes passaram por avaliação prévia com especialistas e receberam encaminhamento com data definida. A organização do fluxo garante mais eficiência e segurança em todas as etapas do atendimento.

Em 2025, o município já contabiliza 500 cirurgias de catarata realizadas. O resultado reforça o compromisso da rede municipal de saúde em ampliar o acesso a procedimentos cirúrgicos e melhorar a qualidade de vida da população.

De acordo com o secretário de Saúde, Frederico Almeida, o mutirão reforça o compromisso da gestão com a ampliação do acesso e a redução do tempo de espera. “Trabalhamos com planejamento e organização para garantir que cada paciente receba atendimento com segurança e qualidade”, destacou.