7 unidades de saúde recebem mutirão de papanicolau neste sábado em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (21) um mutirão de exame Papanicolau, utilizado para o rastreamento do câncer de colo uterino. A iniciativa faz parte da campanha Outubro Rosa.

A coleta será das 8h às 16h em unidades de saúde de sete bairros: UBSs Mathiensen, Parque Gramado, Jardim Boer, São Vito e Jardim Ipiranga, e ESFs Antônio Zanaga e Praia Azul. As mulheres devem comparecer aos postos munidas de documento com foto, comprovante de endereço e cartão SUS.

Para o mutirão, a Secretaria de Saúde conta com a parceria do Laboratório Caprilab e da Oral Sin Implantes, que irão custear o processamento dos exames. Os resultados devem sair em até 15 dias. As mulheres que apresentarem alteração no exame serão encaminhadas para acompanhamento ginecológico.

A ação deste sábado também vai oferecer orientações gerais sobre pedidos de mamografias, avaliações odontológicas, planejamento familiar, direitos da mulher, programas sociais e informações gerais sobre o acesso aos serviços da rede municipal de Saúde.

Para estas ações, haverá colaboração da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos, do Núcleo de Prevenção das Violências ligado à Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), do Setor de Saúde Bucal, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Americana.

O Núcleo de Especialidades também funcionará especificamente para colocação e retirada de DIU (Dispositivo Intrauterino) em mulheres que já estão na lista de espera.

“O mutirão é uma forma de garantir mais acesso às mulheres para a realização do exame Papanicolau. E não será apenas a oferta de exames, mas também outros cuidados com a saúde da mulher, incluindo a saúde bucal e planejamento familiar, além de outras questões de cunho social”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

