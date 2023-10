TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – O PROTETOR: CAPÍTULO FINAL – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Ação – Dublado – 18 Anos – Duração: 112min.

Em O Protetor: Capítulo Final, desde que desistiu de sua vida como assassino do governo, Robert McCall

(Denzel Washington) não consegue descansar o suficiente. Ele quer ajudar as pessoas ao seu redor e

tem lutado para reconciliar as coisas horríveis que fez no passado, encontrando um estranho consolo em

servir à justiça em nome dos oprimidos. Agora morando no sul da Itália, ele logo descobre que seus

novos amigos estão sob o controle dos chefes do crime local. À medida que os eventos se tornam

mortais, McCall se torna um protetor ao enfrentar a máfia. Quando alguém é injustiçado, o ex-agente do

governo reativa suas habilidades de seu passado brutal e sai como um exército de um homem para

realizar a justiça vigilante.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h10

Sáb., Dom., Feriado: 21h10

TIVOLI 1 – PATRULHA CANINA: (DUB) UM FILME SUPERPODEROSO (PARAMOUNT PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 88min.

Em Patrulha Canina – Um Filme Superpoderoso, os filhotes da Patrulha Canina ganham poderes após um

meteoro mágico cair em Adventure City. Para um deles, é um grande sonho que se tornou realidade –

porém, a felicidade dos patrulheiros pode estar ameaçada quando o maior inimigo dos filhotes foge da

prisão e se une a uma cientista maluca para tentar roubar seus poderes místicos. Correndo o risco de

colocar toda a população de Adventure City em sério perigo, a Patrulha Canina agora precisará, mais do

que nunca, se manter unida independentemente de qual seja o seu tamanho para deter os inimigos antes

que seja tarde demais.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h20 – 17h20 – 19h15

Sáb., Dom., Feriado: 15h20 – 17h20 – 19h15

TIVOLI 2 – JOGOS MORTAIS X – DUB (PARIS FILMS)

Terror – Dublado – 18 Anos – Duração: 118min.

Em Jogos Mortais X, a famosa série de terror de tortura retorna à tela grande em sua décima parte. Nesta

sequência, esperando por uma cura milagrosa, o adoecido John Kramer (Tobin Bell) viaja para o México

para um procedimento médico arriscado e experimental. Mas ao chegar a seu destino, se depara com um

ambiente macabro, e descobre que toda a operação é uma farsa para enganar pessoas já vulneráveis.

Agora armado com um novo propósito, o infame serial killer usará armadilhas insanas e engenhosas para

virar o jogo contra os vigaristas, relembrando o motivo de ser conhecido como o terrível vilão Jigsaw.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 21h40

TIVOLI 2 – TROLLS 3: JUNTOS NOVAMENTE – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 92min.

Em Trolls 3 – Juntos Novamente, a troll Poppy à medida que se aproxima mais de Tronco, descobre que o

amigo e seus quatro irmãos já fizeram parte do fenômeno BroZone, a boyband favorita dela. Todavia,

quando um de seus irmãos, Floyd, é sequestrado por dois vilões nefastos, Tronco e Poppy embarcam em

uma jornada angustiante e emocional para reunir os outros irmãos e resgatar Floyd de um destino ainda

pior do que a obscuridade da cultura pop. Eles embarcam mais uma vez em uma aventura onde diversão,

desafios e muitos novos e loucos amigos os acompanharão em uma incrível jornada.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h40 – 17h40 – 19h40

Sáb., Dom., Feriado: 13h45 – 15h40 – 17h40 – 19h40

Sáb., Dom., Feriado: 14h15

TIVOLI 3 – SOM DA LIBERDADE – DUB (PARIS FILMS)

Ação / Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 135min.

Depois de resgatar um menino de traficantes de crianças destinadas a prostituição, um agente federal

descobre que a irmã do garoto ainda está presa com os criminosos e decide embarcar em uma missão

para salvá-la.

Com o tempo se esgotando, ele larga o emprego para se infiltrar na selva colombiana, colocando sua

vida em risco para libertá-la de um destino terrível.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10 – 18h50 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h10 – 18h50 – 21h30

TIVOLI 4 – UMA FADA VEIO ME VISITAR (IMAGEM FILMES)

Comédia – Nacional – 10 Anos – Duração: 102min.

Depois de quatro décadas congelada, a Fada Tatu (Xuxa Meneghel) é escolhida para uma missão: fazer

Luna (Tontom Périssé) e Lara (Vitória Valentin), duas adolescentes que se odeiam, virarem melhores

amigas. Enquanto Tatu tenta se adaptar aos tempos atuais, percebe que os problemas da adolescência

continuam os piores do mundo.

Sáb., Dom., Feriado: 14h30

TIVOLI 4 – O EXORCISTA – O DEVOTO – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 111min.

O Exorcista – O Devoto é a sequência do clássico de 1973 sobre uma menina de 12 anos que é possuída

por uma misteriosa entidade demoníaca, forçando sua mãe a buscar a ajuda de dois padres para

salvá-la. Nesta versão de 2023, desde a morte de sua esposa grávida em um terremoto no Haiti, há 12

anos, Victor Fielding tem criado sua filha Angela sozinho. Mas quando Angela e sua amiga Katherine

desaparecem na floresta e retornam três dias depois sem memória do que aconteceu com elas, isso

desencadeia uma série de eventos que obrigará Victor a confrontar o mal e, em seu terror e desespero,

buscar a única pessoa viva que testemunhou algo parecido antes: Chris MacNeil. Baseado no best-seller

de William Peter Blatty.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 – 19h00 – 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 16h40 – 19h00 – 21h20

PARKCITY SUMARÉ

SOM DA LIBERDADE (D) (DUBLADO) (SOUND OF FREEDOM)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Alejandro Monteverde, Duração: 02:15:00h, com: Alexandra Lamy,

Muriel Robin, Eye Haidara

SALA 2

19/10/2023 – Quinta-Feira: 21:00h

20/10/2023 – Sexta-Feira: 21:00h

21/10/2023 – Sábado: 21:00h

22/10/2023 – Domingo: 21:00h

23/10/2023 – Segunda-Feira: 21:00h

24/10/2023 – Terça-Feira: 21:00h

25/10/2023 – Quarta-Feira: 21:00h

SALA 4

21/10/2023 – Sábado: 14:05h

22/10/2023 – Domingo: 14:05h

PATRULHA CANINA: UM FILME SUPERPODEROSO (D) (DUBLADO) (PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Cal Brunker, Duração: 01:28:00h, com: .

SALA 3

19/10/2023 – Quinta-Feira: 15:30h – 17:30h – 19:30h

20/10/2023 – Sexta-Feira: 15:30h – 17:30h – 19:30h

21/10/2023 – Sábado: 15:30h – 17:30h – 19:30h

22/10/2023 – Domingo: 15:30h – 17:30h – 19:30h

23/10/2023 – Segunda-Feira: 15:30h – 17:30h – 19:30h

24/10/2023 – Terça-Feira: 15:30h – 17:30h – 19:30h

25/10/2023 – Quarta-Feira: 15:30h – 17:30h – 19:30h

SALA 5

21/10/2023 – Sábado: 14:30h

22/10/2023 – Domingo: 14:30h

JOGOS MORTAIS X (D) (DUBLADO) (SAW 10)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kevin Greutert, Duração: 01:58:00h, com: Tobin Bell, Steven Brand,

Synnove Madody Lund

SALA 3

19/10/2023 – Quinta-Feira: 21:30h

20/10/2023 – Sexta-Feira: 21:30h

21/10/2023 – Sábado: 21:30h

22/10/2023 – Domingo: 21:30h

23/10/2023 – Segunda-Feira: 21:30h

24/10/2023 – Terça-Feira: 21:30h

25/10/2023 – Quarta-Feira: 21:30h

O EXORCISTA: O DEVOTO (D) (DUBLADO) (THE EXORCIST: BELIEVER)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: David Gordon Green, Duração: 01:51:00h, com: Leslie Odom Jr.,

Ann Dowd, Jennifer Nettles

SALA 4

19/10/2023 – Quinta-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h

20/10/2023 – Sexta-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h

21/10/2023 – Sábado: 16:50h – 19:20h – 21:50h

22/10/2023 – Domingo: 16:50h – 19:20h – 21:50h

23/10/2023 – Segunda-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h

24/10/2023 – Terça-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h

25/10/2023 – Quarta-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h

O PROTETOR : CAPÍTULO FINAL (D) (DUBLADO) (THE EQUALIZER 3)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 01:52:00h, com: .

SALA 5

19/10/2023 – Quinta-Feira: 16:40h

20/10/2023 – Sexta-Feira: 16:40h

21/10/2023 – Sábado: 16:40h

22/10/2023 – Domingo: 16:40h

23/10/2023 – Segunda-Feira: 16:40h

24/10/2023 – Terça-Feira: 16:40h

25/10/2023 – Quarta-Feira: 16:40h

O PROTETOR : CAPÍTULO FINAL (L) (LEGENDADO) (THE EQUALIZER 3)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 01:52:00h, com: .

SALA 5

19/10/2023 – Quinta-Feira: 21:10h

20/10/2023 – Sexta-Feira: 21:10h

21/10/2023 – Sábado: 21:10h

22/10/2023 – Domingo: 21:10h

23/10/2023 – Segunda-Feira: 21:10h

24/10/2023 – Terça-Feira: 21:10h

25/10/2023 – Quarta-Feira: 21:10h

MEU NOME É GAL (IDIOMA ORIGINAL) (MEU NOME É GAL)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Lo Politi e Dandara Ferreira, Duração: 01:30:00h, com:

Sophie Charlotte, Rodrigo Lelis, Dandara Ferreira

SALA 5

19/10/2023 – Quinta-Feira: 19:10h

20/10/2023 – Sexta-Feira: 19:10h

21/10/2023 – Sábado: 19:10h

22/10/2023 – Domingo: 19:10h

23/10/2023 – Segunda-Feira: 19:10h

24/10/2023 – Terça-Feira: 19:10h

25/10/2023 – Quarta-Feira: 19:10h

UMA FADA VEIO ME VISITAR (IDIOMA ORIGINAL) (UMA FADA VEIO ME VISITAR)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: ., Duração: 01:42:00h, com: Xuxa Meneghel, Tontom

Périssé, Zezeh Barbosa

SALA 1

19/10/2023 – Quinta-Feira: 17:20h

20/10/2023 – Sexta-Feira: 17:20h

21/10/2023 – Sábado: 17:20h

22/10/2023 – Domingo: 17:20h

23/10/2023 – Segunda-Feira: 17:20h

24/10/2023 – Terça-Feira: 17:20h

25/10/2023 – Quarta-Feira: 17:20h

TROLLS 3: JUNTOS NOVAMENTE (D) (DUBLADO) (TROLLS BAND TOGETHER)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 01:32:00h, com: .

SALA 2

19/10/2023 – Quinta-Feira: 15:00h – 17:00h – 19:00h

20/10/2023 – Sexta-Feira: 15:00h – 17:00h – 19:00h

21/10/2023 – Sábado: 15:00h – 17:00h – 19:00h

22/10/2023 – Domingo: 15:00h – 17:00h – 19:00h

23/10/2023 – Segunda-Feira: 15:00h – 17:00h – 19:00h

24/10/2023 – Terça-Feira: 15:00h – 17:00h – 19:00h

25/10/2023 – Quarta-Feira: 15:00h – 17:00h – 19:00h

TROLLS 3: JUNTOS NOVAMENTE 3D(D) (DUBLADO) (TROLLS BAND TOGETHER)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 01:32:00h, com: .

SALA 1

19/10/2023 – Quinta-Feira: 14:40h

20/10/2023 – Sexta-Feira: 14:40h

21/10/2023 – Sábado: 14:40h

22/10/2023 – Domingo: 14:40h

23/10/2023 – Segunda-Feira: 14:40h

24/10/2023 – Terça-Feira: 14:40h

25/10/2023 – Quarta-Feira: 14:40h

97 MINUTOS (D) (DUBLADO) (97 MINUTES)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Timo Vuorensola, Duração: 01:33:00h, com: Alec Baldwin,

Jonathan Rhys Meyers, Anjul Nigam

SALA 1

19/10/2023 – Quinta-Feira: 19:40h

20/10/2023 – Sexta-Feira: 19:40h

21/10/2023 – Sábado: 19:40h

22/10/2023 – Domingo: 19:40h

23/10/2023 – Segunda-Feira: 19:40h

24/10/2023 – Terça-Feira: 19:40h

25/10/2023 – Quarta-Feira: 19:40h

97 MINUTOS (L) (LEGENDADO) (97 MINUTES)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Timo Vuorensola, Duração: 01:33:00h, com: Alec Baldwin,

Jonathan Rhys Meyers, Anjul Nigam

SALA 1

19/10/2023 – Quinta-Feira: 21:40h

20/10/2023 – Sexta-Feira: 21:40h

21/10/2023 – Sábado: 21:40h

22/10/2023 – Domingo: 21:40h

23/10/2023 – Segunda-Feira: 21:40h

24/10/2023 – Terça-Feira: 21:40h

25/10/2023 – Quarta-Feira: 21:40h