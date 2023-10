Mais 18 jogos movimentam o futebol amador neste final de semana em Nova Odessa

Mais 18 jogos prometem movimentar os gramados e as torcidas novaodessenses neste final de semana, em mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2023 de Nova Odessa.

Pela 1ª Divisão, as partidas válidas pela quarta rodada acontecem no sábado (21/10). No Campo do Progresso, o primeiro desafio é entre EC Juventude x EC Vila Nova (15h). Na sequência jogam Real x EC Triunfo (16h45) e São Francisco x Matsubara (18h30). Já no Campo da Vila Azenha se enfrentam América FC x Hur Marajoara (13h45) e Planalto FC x UVA (15h30).

No domingão (22/10), a bola rola logo às 8h, tanto pela quinta rodada da 2ª Divisão, quanto pela quarta rodada da 3ª Divisão. No Campo do Progresso tem São Manoel FC x Cantareira FC (8h) e Klavin FC x Inter Alagoano FC (10h); e no Campo da Vila Azenha jogam Unidos Santa Rosa x Bigas FC (8h) e Maranhão FC x Guarapari FC (10h).

Pela 3ª Divisão, no Campo do São Jorge as equipes do Vitória FC x Meninos São Jorge duelam às 8h, e logo na sequência, às 10h, tem o confronto entre Hur Marajoara B x EC União Santa Luiza. No Campo do Guarapari, o Juventus recebe o RedBull às 8h, enquanto que o EC Real B encara o Império FC às 10h.

No Campo do São Manoel, os times do Ibis Network e Inter Novaodessense se enfrentam às 8h, e Ajax x D Carvalho FC às 10h. As partidas no Campo do Triunfo são entre Grêmio Prudente x Desportivo Deli FC às 8h, e Ypê Madrid FC x Cardel FC às 10h. Fechando a rodada às 10h, no Campo do Matsubara, se encaram Atlético Alvorada B x Lottus FC.

Lembrando que as informações do Campeonato Municipal Amador 2023 de Nova Odessa como classificação, artilharia, entre outros, podem ser conferidas sempre após cada rodada no aplicativo Copa Fácil.

A liderança da 1ª Divisão está dividida entre os times do UVA e EC Real, com 9 pontos cada. O Guarapari FC lidera a 2ª Divisão, com 12 pontos. Já a 3ª Divisão está embolada com três times empatados com 7 pontos: Império FC, EC Real B e Desportivo Déli FC.

Os artilheiros da competição são: Bruno Cesar do AA Matsubara (1ª Divisão), com 4 gols; Jualino Henrique do EC São Manoel (2ª Divisão), com 6 gols; e Cleiton Queiroz (Hur Sports Marajoara) e Marivaldo Brune (Império FC) empatados com 5 gols cada na 3ª Divisão.

