Repórter da Globo assaltada ao vivo. Assista

Repórter da Globo é roubada ao vivo durante exibição do “Bom Dia SP”.

Na manhã desta terça-feira (20/10), A repórter Beatriz Backes teve o celular roubado enquanto fazia uma entrada ao vivo no Bom Dia SP, da TV Globo.

A profissional estava em frente à estação da Luz, falando sobre a questão do metrô, quando foi surpreendida.

Repórter da Globo é assaltada ao vivo! pic.twitter.com/CYiVWjgCgb — Felipe Reis  (@oFelipeReis) October 20, 2023

Do momento da sua cobertura, a tela tremeu e a transmissão foi abruptamente interrompida. Sem acompanhamento de um cinegrafista, Beatriz faz entradas de transportes públicos utilizando seu aparelho celular.

Os apresentadores Rodrigo Bocardi e Sabina Simonato, surpresos com a interrupção, questionaram se o telefone da repórter havia caído.

– O que é isso? Caiu o telefone? indagou Bocardi.

Acho que caiu o telefone da Bia. comentou Sabina

No entanto, a assessoria de comunicação da Globo confirmou que Beatriz foi assaltada durante a reportagem.

