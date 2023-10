Finais do Gigantinho sub-8 e sub-10 serão no próximo domingo

Estão marcadas para o próximo domingo (22) as finais das categorias sub-8

e sub-10 do Campeonato de Futebol Amador Gigantinho, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana. Os jogos decisivos acontecem a partir das 8h, no Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha” (Centro Cívico).

Estão na decisão as equipes: Projeto FC – A e Jardim da Paz (sub-8 ouro); Na Cara do Gol – A e Camisa 10 – A (sub-10 ouro); São Manoel – B e Camisa 10 – B (sub-8 prata); e Guarani e Camisa 10 – B (sub-10 prata). As disputas de 3º lugar também serão realizadas no domingo.

“É hora de conhecermos os primeiros campeões do Gigantinho 2023. Gostaria de parabenizar todas as equipes pelo empenho e agradecer também o apoio das famílias, que desempenham um papel fundamental na formação dos nossos futuros atletas. Que seja um domingo recheado de muita alegria e esportividade”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira a tabela:

Domingo, 22/10 – Centro Cívico

Sub-8 prata

8h – Guarani x Na Cara do Gol – B (disputa de 3º lugar)

9h – Camisa 10 – B x São Manoel – B (final)

Sub-8 ouro

8h – Ipiranga x Camisa 10 – A (disputa de 3º lugar)

9h – Jardim da Paz x Projeto FC – A (final)

Sub-10 prata

10h – Na Cara do Gol – B x São Manoel – B (disputa de 3º lugar)

10h – Guarani x Camisa 10 – B (final)

Sub-10 ouro

11h – Jardim da Paz x Ipiranga (disputa de 3º lugar)

11h – Camisa 10 – A x Na Cara do Gol – A (final)

