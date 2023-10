Black Friday e o impacto dos influenciadores

À medida que a Black Friday se aproxima no Brasil, muitas marcas e influenciadores

estão se preparando para uma temporada de vendas. Sendo o maior dia de compras do ano, a Black Friday apresenta uma oportunidade única para as marcas alcançarem não apenas seus consumidores principais, mas também novas audiências, impulsionando seus resultados financeiros e vendas no processo. Portanto, encontrar a abordagem certa para aproveitar ao máximo a temporada de novembro é crucial, e novos dados do HypeAuditor sugerem que a parceria com influenciadores é fundamental para uma estratégia de marketing de influência bem-sucedida em 2023.

A Black Friday, uma tradição originária dos EUA, evoluiu para um fenômeno global de compras. Ela ocorre no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças e é caracterizada por descontos significativos, promoções especiais e vendas oferecidas por varejistas tanto online quanto em lojas físicas. Além da própria Black Friday, os dias que cercam o Dia de Ação de Graças, tanto antes quanto depois, frequentemente apresentam outros eventos e promoções de compras. O mais proeminente deles é a Cyber Monday, onde as ofertas de compras online são o foco principal. Como resultado, a Black Friday se tornou o maior dia de compras do ano, atraindo milhões de compradores ávidos de todo o mundo antes da temporada de férias.

Influenciadores trazem melhores resultados

HypeAuditor, ferramenta analítica de marketing de influencers analisou os posts de Instagram com hashtags relacionados à Black Friday (por exemplo, #blackfriday, #blackfridaybrasil entre outros) publicados no período de 1.10.2022 – 15.12.2022. Levamos em consideração os posts feitos por marcas e influencers brasileiros.

Quando analisamos os dados, uma coisa fica alarmantemente clara: os influenciadores geram interações mais significativas do que as marcas.

Mesmo que as contas de marcas tenham quase três vezes mais postagens com #blackfriday e outras hashtags semelhantes em comparação com os influenciadores, elas ainda tiveram 11% a menos de curtidas que os posts dos influencers.

As postagens da Black Friday feitas por influenciadores também apresentaram uma taxa de engajamento muito mais alta, de 0,68, em comparação com o 0,18 que as contas de marca alcançaram.

Ao levar em consideração o número de seguidores que as contas de marca tinham em comparação com as contas de influenciadores, outras métricas, como alcance e comentários, também tiveram uma proporção melhor para os influenciadores, mostrando um maior grau de conexão e eficácia com o público.





O tipo de conteúdo desempenha um papel no sucesso dos influenciadores

Os dados do HypeAuditor sugerem que os influenciadores estão cada vez mais focados em reels como parte de sua estratégia de conteúdo; entre as postagens da Black Friday de 2022, os reels dominaram 43% de todas as postagens, enquanto as postagens de imagem padrão representaram apenas 37,5%.

Isso contrasta fortemente com a estratégia usada pelas marcas, onde 50% de todas as postagens eram em formato de imagem e 27,8% em reels.

Esta estatística importante pode explicar por que os influenciadores experimentam maior sucesso com as taxas de engajamento – os reels atraem mais interações do público, tornando-os uma escolha óbvia para os influenciadores que desejam se conectar com seus seguidores. Essa importância crescente fica clara ao analisar as estatísticas de 2021, quando os reels constituíam apenas 0,5% das postagens da Black Friday de influenciadores no Brasil.

Público e insights sobre influenciadores

As informações demográficas do público no Brasil apresentam um padrão distinto. O público-alvo para campanhas de Black Friday é predominantemente dos grupos etários de 18 a 24 anos e de 25 a 34 anos, com as usuárias do sexo feminino dominando ainda mais ambos. Esses dois grupos etários representam 75% do público total, mostrando uma forte necessidade de marketing direcionado aos jovens da geração Millennials e da Geração Z, entre outros.

Os setores de influenciadores. Em 2022, os influenciadores brasileiros das categorias Beleza, Estilo de Vida e Família contribuíram mais para as campanhas e postagens da Black Friday. Isso marca uma mudança em relação a 2021; embora a categoria Beleza ainda estivesse no topo, Roupas e Moda eram as duas categorias mais proeminentes a seguir, o que talvez sinalize uma mudança nos interesses e foco do público, bem como nos influenciadores com os quais as marcas estão fazendo parcerias.

Tipos de influencers: mudanças significativas. O tipo de influenciadores no Brasil que postam conteúdo da Black Friday também evoluiu de 2021 para 2022, talvez mostrando uma mudança não apenas nos gostos do público, mas também no julgamento das marcas. Em 2022, os influenciadores de nível intermediário dominaram com 48,4% de todas as postagens da Black Friday; seguidos de perto pelos micro-influenciadores com 34,9% e nano-influenciadores com 8,1%. Em 2021, os números eram bem diferentes; os micro-influenciadores tinham uma clara maioria com 56,8%, seguidos pelos de nível intermediário desta vez com 26%, e finalmente os nano-influenciadores com 15,1%. As marcas podem estar escolhendo se associar a criadores um pouco mais estabelecidos com o tempo, com criadores menores vendo uma menor parcela das postagens totais.

Sobre o HypeAuditor

– O HypeAuditor é uma plataforma de marketing de influência com uma missão simples: tornar o marketing de influência eficaz, transparente e sem complicações, com dados precisos que auxiliam tanto as marcas quanto os criadores de conteúdo. Como uma solução escalável de marketing de influência, o HypeAuditor oferece uma variedade de ferramentas e recursos, incluindo Análise de Mercado, Insights de Concorrentes, Descoberta de Influenciadores, Gerenciamento de Campanhas e muito mais, que podem ajudar a resolver desafios de marketing ou servir como um conjunto completo para simplificar sua estratégia de marketing para a temporada de vendas da Black Friday. Para mais informações, visite HypeAuditor.com.

