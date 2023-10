Curso de Língua Portuguesa para imigrantes reúne 23 alunos em Americana

O curso presencial de Língua Portuguesa para imigrantes está com 23 alunos em Americana. As aulas iniciadas neste mês são destinadas a familiares dos estudantes atendidos pelas escolas sob responsabilidade da Secretaria de Educação e acontecem no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Profª. Philomena Magaly Makluf Rossetti, no São Vito.

A formação gratuita é oferecida pela Prefeitura, em parceria com o Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), nas noites de segundas e quartas-feiras.

Os frequentadores estudam com material didático produzido por uma equipe de pesquisadores e docentes da área de Português como Língua Adicional, com a participação de migrantes refugiados.

O curso é realizado pelas secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e de Educação, por meio do Programa Municipal de Atenção e Promoção aos Direitos Humanos de Imigrantes, Migrantes e Refugiados (MigraRe).

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, agradeceu a parceria da SASDH para a promoção da atividade voltada aos familiares. “O curso é um sucesso e estamos positivamente surpresos com a adesão dos pais, que têm se mostrado alunos aplicados durante as aulas. O Programa MigraRe é uma política pública acertada da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para acolher, de forma inteligente e humana, quem escolheu Americana para viver”, declarou.

