Rumo tem número recorde na formação de mulheres auxiliares de manobras de trens

No Dia do Maquinista (20/10), a Rumo, maior concessionária de ferrovias do país, celebra a data com um acontecimento histórico para a empresa: o curso de qualificação para auxiliar de manobra que está sendo realizado em parceria com o SENAI no Paraná teve todas as vagas preenchidas por mulheres no segundo semestre de 2023. A profissão de auxiliar de manobra é o primeiro passo para se tornar maquinista. O processo seletivo deste ano contou com 168 candidatas, sendo que 102 passaram por dinâmicas, 52 se classificaram e passaram por entrevistas individuais, e 26 foram aprovadas para realizar o curso de qualificação, que começou no dia 10 de outubro. A partir do dia 30/10, as futuras colaboradoras começam a atuar na prática nas ferrovias da Operação Sul da Companhia, que abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O dia a dia das futuras auxiliares de manobra da Rumo terá o recebimento de trens em pátios e terminais, operações com AMV (Aparelho de Mudança de Via), comunicação direta com o maquinista e outros importantes procedimentos de Segurança, um dos grandes valores da companhia.

Segundo Lucas Caixeta, Gerente Executivo de Operação, a Companhia valoriza um ambiente de trabalho diverso e inclusivo. “A Rumo tem implementado projetos de incentivo e ações que contribuem para o aumento da presença das mulheres em todas asáreas e níveis hierárquicos, seja em cargos administrativos ou em cargos operacionais”, explica o executivo.

Em janeiro deste ano, a Rumo contava com 65 mulheres auxiliares de manobra. Em outubro, esse número subiu para 106, um aumento de 63% em nove meses. “Acreditamos que após a finalização da qualificação da turma atual com 26 alunas esse número poderá aumentar. Sabemos do talento das nossas futuras colaboradoras e da importância dessa diversidade para evolução das equipes e processos na área operacional”, afirma Caixeta.

Se tornar maquinista é o objetivo das auxiliares

Fernanda Correa Carlos, de 21 anos, ficou sabendo sobre o curso de qualificação através da internet, e desde criança o seu sonho é ser uma maquinista. “Eu vim de uma cidade do interior do Maranhão, e logo na entrada do munícipio onde cresci há uma passagem em nível com trens passando todos os dias. Sempre fui fascinada por eles e não cansava de ver os vagões. Isso me despertou a vontade de conhecer todos os detalhes de uma operação. Hoje, me sinto realizada por poder trabalhar na ferrovia”, conta Fernanda.

Assim como Fernanda, a aluna Rafaela Morena França da Silva, de 35 anos, também tem como objetivo conquistar uma futura vaga de maquinista na Companhia. “Dentro da Rumo é possível crescer profissionalmente. A empresa oferece todas as ferramentas necessárias para incluir as mulheres no mercado de trabalho”, fala Rafaela.

Fernanda enfatiza a importância da participação do público feminino em oportunidades profissionais que são consideradas majoritariamente masculinas: “É de extrema importância encorajar a participação de mulheres nesses cargos. Dessa maneira podemos contribuir com uma força de trabalho mais diversificada”, afirma.

Paraná é o quarto estado que mais contratou mulheres em 2023

Segundo dados do Caged, o Paraná registrou 39.181 novos postos de trabalho ocupados por mulheres desde o início do ano. Esse desempenho colocou o estado entre os quatro que mais contrataram mulheres no Brasil, ficando atrás de São Paulo (170.118), Minas Gerais (63.468) e Rio de Janeiro (40.607). Em toda a Região Sul, as mulheres respondem por 40,13% dos 97.769 empregos gerados desde o início do ano.

