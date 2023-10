Morte de catadora barbarense completa 1 ano e assassino ainda não foi identificado

Morte segue em investigação. Raimunda Francisca, de 61 anos, trabalhava em plena madrugada quando foi atropelada por um motociclista, imprudente, que não prestou socorro. O trágico acidente aconteceu no bairro Dona Regina, no dia 17 de outubro do ano passado. Na ocasião, dona Raimunda procurava materiais recicláveis, quando foi brutalmente atingida.

Seu filho Leonardo falou com o Novo Momento. Ele conta que na época, ainda em luto e muito sensibilizado, conseguiu imagens do acidente que mostravam o motociclista aumentando a velocidade mesmo após observar a vítima. Leo relata que o caso está em investigação.

Raimunda chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Santa Bárbara, mas aguardou doze horas por uma tomografia e, com sangramentos no ouvido e diversas fraturas, ela não resistiu.

Hoje. aos 23 anos. Leonardo segue a vida, pratica luta e corrida e torce para que quem matou sua mãe seja identificado e punido.

