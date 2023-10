Advogado americanense Wladimir Otero morre aos 87 anos

Morreu nesta quinta-feira (19), aos 87 anos, o advogado americanense Wladimir Otero. Ele foi um dos fundadores da Guarda Municipal de Americana (GAMA) e tinha o registro ativo mais antigo da OAB em Americana.

No mês de setembro, ele foi homenageado pela Câmara de Americana, por indicação da vereadora Nathália Camargo (Avante), e recebeu a medalha “Profissionais da Área Jurídica”.

Wladimir deixa a esposa, Vera Regina, os filhos, Wladimir Júnior e Débora Regina, e quatro netos.

O velório acontece nesta sexta-feira (20), das 7h30 às 10h30, no Cemitério da Saudade, em Americana.

