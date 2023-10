Halloween ! De onde vem essa festa?

O Haloween ou Dia das Bruxas, como é mundialmente conhecido, surgiu

há mais de 2 mil anos, baseado nas datas festejadas pelo povo Celta. Naquela época, os celtas acreditavam que o Halloween – chamado também de Samhain – era uma ocasião especial, onde a divisão entre os mundos visíveis e invisíveis se tornava mais sutil. Era o momento em que as forças sobrenaturais estavam ativas e livres para fazer o que bem quisessem. Estavam abertas as portas para todos os seres.

Na tradição Celta, o Halloween celebrava a chegada do Ano Novo. Um Reveillon que começava no dia 31 de outubro e só terminava no dia 02 de novembro. Chamada de Época de Passagem, a data era considerada o momento mais propício para a realização dos desejos.

Prepare sua Festa de Halloween

Significados simbólicos

Use e abuse de abóboras recortadas! Faça orifícios em forma de olhos, boca e nariz e ilumine internamente com velas nas cores preta, roxa e laranja. A abóbora simboliza a fertilidade e a sabedoria. A vela indica os caminhos para os espíritos do outro plano astral.

Dentro do caldeirão, os convidados devem atirar moedas e mensagens escritas com pedidos dirigidos aos espíritos. Para substituir a fogueira, use lâmpada envolvida em papel celofane vermelho, amarelo e laranja. No final da festa, as moedas devem ser recolhidas para serem doadas aos necessitados até o dia 2 de novembro. Os bilhetes com os pedidos devem ser queimados para que os desejos sejam mais rapidamente atendidos, pois se elevarão por meio da fumaça.

Para servir seus convidados, você poderá preparar tortas e bolos e decorar a mesa com abóboras iluminadas, maçãs vermelhas e ainda servir vinho e cerveja.

O Halloween é um momento de grande festa e confraternização, pois como os portais estão abertos, podemos estabelecer um contato maior com todos os elementais. Por isso, no final da festa é importante reunir os amigos e fazer um bonito ritual.

Sugestão de Ponche Mágico

Separe algumas maçãs e um bom vinho. As maçãs devem ser cortadas em pequenos cubos e depositadas num jarro de vidro, acrescidas do vinho. À noite, deve-se acender duas velas cor de laranja e os participantes do ritual farão uma roda com as mãos dadas e mentalizarão seus desejos. Nesse momento, quem estiver liderando o ritual coloca o vinho nos cálices dos participantes. Quem tiver mais pedaços de maçã no seu cálice terá seu desejo realizado mais depressa.

Segue sugestões de Receitas para Comemorar o Halloween

Pasteizinhos de Freya ( para amor e amizade )

4 ½ xicaras ( chá ) de farinha de Trigo ( sol )

2 colheres ( chá ) de fermento em pó ( lua )

½ colher ( chá ) de sal ( lua )

4 Ovos ( Sol )

¾ de xícara ( chá ) de açúcar ( lua )

4 colheres ( sopa ) de água – água

casca de limão

canela em pó ( sol )

Misture tudo abra a massa

Recheio

4 maça picadas ( Vênus )

½ xícara de uvas passadas ( Júpiter )

½ xícara de açúcar ( lua )

Misture tudo , coloque nos quadrados , feche as 4 pontas. Asse até dourar.

Calda

3 colheres de mel

2 colheres de gengibre em pó

2 xicaras de açúcar

2 xicaras de água

Sementes de papoula

Misturar tudo, colocar em cima dos pasteizinhos

