Agora tem sacos de lixo antivírus pra covid-19

Sacos de lixo- Os recorrentes casos de covid-19 no Brasil tem gerado crescente

preocupação na população, sendo a causa atribuída a subvariantes, como a Ômicron. Nesse contexto, garantir um ambiente seguro e livre de contaminações tornou-se essencial, exigindo cuidado rigoroso na adoção de medidas preventivas, incluindo a forma como o lixo é descartado.

A disseminação da doença pode ocorrer de duas maneiras: pelo contato direto com pessoas infectadas e pelo contato indireto com superfícies ou objetos que possam ter sido tocados por uma pessoa doente. É importante destacar que os resíduos gerados também podem transportar bactérias e vírus, tornando o descarte adequado do lixo uma medida crucial na prevenção da propagação do coronavírus.

Pensando nisso, a Embalixo desenvolveu um saco de lixo inovador, capaz de inativar 99,999% do coronavírus. Segundo Rafael Costa, diretor comercial da empresa, essa tecnologia é incorporada ao plástico durante o processo de fabricação, e o grande diferencial desse produto é que a proteção antiviral e antibacteriana é mantida ao longo de toda a vida útil do saco de lixo.

Costa assegura que “a eficácia da Linha Antivírus foi comprovada por meio de testes virucidas realizados pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), seguindo as recomendações da Anvisa”. Essa solução não apenas ajuda as pessoas que estão doentes a protegerem aqueles que terão contato com seus resíduos, mas também garante segurança para aqueles que ainda não foram contaminados, contribuindo para reduzir a disseminação do vírus da covid.

Em um momento em que a preocupação com a saúde pública é tão relevante, a iniciativa da Embalixo representa um passo importante na direção da prevenção e controle da pandemia, destacando a importância de medidas inovadoras e cientificamente comprovadas no combate ao coronavírus.

Sobre a Embalixo

A Embalixo foi fundada em 2004 e possui 19 anos de atuação e conta com mais de 400 colaboradores, sendo 70% deles mulheres na planta em Hortolândia, no interior de São Paulo. A companhia conta com uma produção por mês de cerca de 1.100 toneladas/mês. A inovação e a sustentabilidade são os pilares básicos da empresa, que oferece soluções exclusivas ao mercado, como o saco para lixo feito de planta com tecnologia que captura a emissão de gás carbônico; saco para lixo com alças; com abas; antibacterianos; com repelente de moscas e mosquitos; com neutralizador de odores; sacos com material reciclado; e, recentemente, lançou o primeiro saco para lixo Vegano do mundo.

