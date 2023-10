Corinthians deixa Flu empatar no final (3-3)

O Corinthians fez um primeiro tempo quase

impecável contra o Fluminense esta quarta-feira no Maracanã, mas deixou a vitória escapar na fase final da partida.

O empate tem gosto amargo para o time paulista, que teve a vantagem de 3 a 1 por 52 minutos, mas viu o Tricolor carioca buscar a igualdade aos 38′ do segundo tempo.

O Corinthians abriu o placar com um belo gol de Yuri Alberto, e levou o empate também numa bonita finalização de Lima. Ainda no primeiro tempo, Marcelo bobeou, e Yuri Alberto marcou mais um, aos 26′. O terceiro do Timão veio com pênalti cobrado por Fábio Santos, seis minutos depois.

Na segunda etapa, Lima, com um golaço de fora da área, e Jhon Arias garantiram a igualdade no placar e um ponto para cada lado.

Perto do Z4

Um ponto ruim para o Corinthians, que ganha uma posição, em 13º, mas fica a dois pontos do Santos, que abre a zona de rebaixamento.

Já o Fluminense, finalista da Libertadores, perde duas posições e termina a 27ª rodada na 9ª posição, com 42 pontos.

