Palmeiras segue ladeira abaixo e leva couro do Galo (0-2)

Ladeira abaix0- O Palmeiras passa por uma reta final de temporada

turbulenta, na pior fase do clube na era Abel Ferreira, segundo a própria comissão técnica do português. Os problemas vão da eliminação na semi da Libertadores, o clima quente entre torcedores e diretoria e a queda de rendimento no Campeonato Brasileiro. Até a vaga na próxima Libertadores está em risco.

Clima pesado e ‘pior fase’ da era Abel

O Palmeiras ouviu vaias da torcida no apito final da derrota para o Atlético-MG, além de novos protestos contra a presidente Leila Pereira. A dirigente foi alvo principalmente da torcida organizada Mancha Verde, que a xingou e subiu um bandeirão exibindo a camisa do clube com o patrocinador.

A comissão técnica ainda segue quebrando a cabeça para suprir a ausência de Dudu. O atacante se lesionou no fim de agosto, e o Palmeiras ficou bem menos efetivo no ataque sem o camisa 7. São apenas quatro gols marcados desde então.

