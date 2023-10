Tinha volume extra na cintura, mas era só droga

Um rapaz de 18 anos que tinha volume extra na cintura

foi detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste no final da tarde desta quinta-feira.

O caso foi registrado no jardim Santa Fé por volta das 16h30. Junto com o rapaz foram encontrados cocaína, crack e maconha e na madeirite também estavam escondidas outras porções das mesmas drogas. Ele foi preso após ser apresentado na delegacia.

Veja abaixo descrição pormenorizada feita pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

DATA: 19/10/23

HORA: 16:25

LOCAL: RUA TIAGO A. DOS SANTOS N°92, BAIRRO SANTA FÉ.

TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático, está equipe visualizou M. 18 anos de idade saindo de trás de um maderite com um volume em sua cintura sendo de imediato abordado, antes da busca pessoal informou estar portando drogas e que seria o responsável pela distribuição naquele horário; foi então realizado a busca pessoal sendo localizado em sua cintura:

– 13 pedras de crack (1 kit)

– 14 eppendorfs de cocaína (1kit)

Já em um buraco na parte inferior do maderite foi localizado uma sacola plástica amarela que continha em seu interior:

– 38 porções de maconha (2 kits)

– 42 eppendorfs de cocaína (2 kits)

– 13 pedras de crack (1kit).

Diante dos fatos o mesmo conduzido até o 2°DP onde os fatos foram narrados a autoridade presente que ratificou a prisão de M por tráfico de drogas conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da Justiça.

