Rumo abre inscrições para Programa de Estágio de 2024

A Rumo, maior concessionária de ferrovias do País, está com as inscrições

abertas para o seu Programa de Estágio com foco em 2024. As 25 vagas estão distribuídas entre os estados de São Paulo e do Paraná. Os candidatos devem se inscrever pelo Link.

Podem se inscrever estudantes que estejam matriculados em algum curso do ensino superior e que tenham a previsão de concluir a graduação entre dezembro de 2024 a dezembro de 2025, com disponibilidade para estagiar seis horas por dia.



Nesta edição, a Companhia adotará o formato on-line para o processo seletivo, incluindo uma ação gamificada em que os candidatos deverão apresentar suas habilidades na resolução de problemas. As vagas estão abertas para as áreas de exatas, engenharia, jurídico e engenharia.

Das 25 colocações disponíveis, 13 ficam em Curitiba (PR), quatro vagas em Araraquara (SP) e mais quatro em São Paulo (SP); três em Santos (SP) e uma em Rio Claro (SP). A Companhia busca candidatos que demonstrem proatividade, tenham senso de comprometimento e organização, e potencial para desenvolver o autogerenciamento de suas atividades. Vale lembrar que o programa não tem restrição de idade.

Segundo Tiago Proba, gerente de Cultura, Atração, Diversidade e Marca Empregadora da Rumo, o programa de estágio é a porta de entrada para que os universitários possam iniciar a sua carreira profissional dentro da companhia. “O programa é uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento multidisciplinar para o mercado de trabalho. Nosso processo seletivo busca potencializar as qualidades do estudante, bem como desenvolver novas habilidades”, destaca o gerente.

O processo seletivo é composto por cinco etapas: inscrição via site, teste e entrevista coletiva; roda de conversa com gestores e entrevista final, que poderá ser presencial caso seja solicitado pelo gestor imediato. Essas etapas são eliminatórias e ao final desse caminho os aprovados seguem para a etapa de admissão.

Os estagiários selecionados serão desenvolvidos por meio de um programa estruturado em três pilares: Matriz de Treinamento (conteúdos específicos para apoiar as atividades de rotina), Encontro com Lideranças (contato com diversas áreas para imersão no negócio e expansão do olhar para a carreira) e Projeto de Melhoria (oportunidade de colocar os conhecimentos em prática e fazer a diferença no negócio com o desenvolvimento de um projeto focado nas necessidades da área).

Os contratados terão direito aos seguintes benefícios: bolsa auxílio com remuneração compatível com o mercado, vale-refeição ou alimentação, auxílio materno infantil para mães com filhos de até 7 anos, auxílio farmácia, assistência médica, seguro de vida e assistência odontológica.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. A Companhia opera 9 terminais de transbordo, está presente em quatro portos e administra cerca de 14 mil quilômetros de vias férreas nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A base de ativos é formada por 1.400 locomotivas e 35 mil vagões. A Rumo está presente na 18ª carteira do ISE B3, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 que reconhece as empresas que são referências em práticas ESG.

