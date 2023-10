Revitalização da Praça de Esportes do São Manoel avança

As obras de revitalização da Praça de Esportes “Rubens Oscar Guelli”,

localizada no bairro São Manoel, seguem em andamento. As intervenções fazem parte de uma série de reformas e construções nos espaços esportivos de Americana.

As melhorias que estão sendo realizadas no local compreendem a construção de um campo de areia, reforma da quadra poliesportiva, instalação de alambrados, reparos na calçada externa e implantação de iluminação de LED em todo o complexo, esta última já executada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

A empresa responsável pelas obras já finalizou o piso de concreto da quadra poliesportiva e trabalha neste momento na instalação do alambrado na divisa entre a área de esportes e o estacionamento.

Os próximos passos incluem a execução do campo de areia, do alambrado e da calçada para acesso interno, além da manutenção da calçada no entorno da praça e da instalação de portão e grama.

Mais notícias da cidade e região

“Mais uma revitalização de área esportiva que estamos realizando em Americana, incentivando o lazer e o bem-estar da nossa população. É uma demanda bastante solicitada pela comunidade da região do São Manoel, agora saindo do papel. Vamos entregar um espaço renovado e de qualidade”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A revitalização da infraestrutura esportiva da Praça de Esportes do São Manoel foi intermediada pela vereadora Professora Juliana, através de emenda parlamentar de R$ 286.500,00 do deputado federal Rui Falcão, com contrapartida da Prefeitura de R$ 6.967,26. A tramitação dos documentos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios. Os trabalhos são executados pela empresa RSPLAN Engenharia, vencedora do processo licitatório.

Prefeitura finaliza manutenção no Ecoponto do Nova Carioba

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, finalizou nesta quinta-feira (19) a manutenção da guia e sarjeta do Ecoponto do Nova Carioba, localizado na Rua José Nicoletti, número 110.

Devido ao trabalho realizado, o acesso de veículos ao local está impossibilitado. O ecoponto ficará fechado até domingo (22), retomando seu atendimento na segunda-feira (23), das 7h às 17h.

Os demais ecopontos de Americana estão funcionando normalmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, aos sábados, das 8h às 17h, e aos domingos e feriados, das 8h às 12h.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP