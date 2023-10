Prefeitura age depois das fortes chuvas em Santa Bárbara

Outubro têm sido um mês de fortes e intensas chuvas em Santa Bárbara d’Oeste.

A Prefeitura, por meio da Defesa Civil, e diversos setores que integram um comitê gestor, seguem atuando de forma intensificada e em estado de observação para prevenção e atendimento das ocorrências, principalmente das quedas de árvores em vias públicas. Já foram retiradas cerca de 70 árvores. De acordo com a Defesa Civil, a média de chuva prevista para este mês é de 170 mm e já choveu 192,4 mm, número bem acima do esperado.



Somente na segunda-feira (16), a chuva forte acompanhada de descargas elétricas, chuvas de granizo e ventos fortes entre 40 e 70 quilômetros foi responsável pela queda de 16 árvores na cidade, sem registro de vítimas.

Mais notícias da cidade e região

A orientação da Defesa Civil, em caso de temporal, é fechar bem janelas e portas, desligar os aparelhos elétricos e fechar o registro da água e gás, permanecer dentro de casa até a diminuição dos ventos, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de segurança e não se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas.

Em caso de ocorrência, a pessoa pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 (plantão 24 horas) ou 3454.3075 (de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas). O órgão está localizado na Rua Graça Martins, 464, no Centro.

Operação “Chuvas de Verão”



Em dezembro inicia-se a “Operação Chuvas de Verão” que segue até 31 de março de 2024. Neste período o comitê gestor planeja procedimentos e ações focadas na prevenção, apoio, monitoramento, divulgação e ações de respostas rápidas, caso necessário.

Siga sempre o novo momento nas redes sociais e aproveite e

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP