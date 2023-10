Morre Carlinhos Silva, nome histórico do PT Americana

O advogado Carlinhos Silva, nome histórico do PT Americana

morreu esta quinta-feira depois de sofrer acidente de moto quando voltava de viagem à Patagônia (Argentina).

Militante histórico do partido, CS trabalhou em Brasília no primeiro mandato do presidente Lula, há cerca de 20 anos. Era morador do jardim Alvorada e tinha 59 anos.

O NM externa os pêsames a amigos e familiares.

O sepultamento e velório ainda vão ser informados.

