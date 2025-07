Com a presença de sete vereadores, o prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) entregou este sábado a A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) “Doutor Newton Worscheck”, no bairro Antônio Zanaga 2.

O bairro é reduto do vereador Juninho Dias (PSD), o mais votado da cidade e cotado para concorrer na sucessão de Chico em 2028.

O atendimento ao público terá início na segunda-feira (21), às 7h30. A unidade oferecerá assistência médica com clínico geral, pediatra e médico de família, além de serviços de enfermagem e farmácia. A nova unidade está localizada na Rua Ribeiro Couto, 67 (antigo Posto 10).

“Estamos entregando uma unidade moderna, acessível e acolhedora, que representa um avanço concreto na oferta de serviços de saúde para os moradores do Zanaga. A saúde continua sendo prioridade do nosso governo, e esta inauguração reforça esse compromisso com as pessoas”, afirmou o prefeito Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi também destacou a importância da obra: “É uma conquista que valoriza o trabalho das equipes e promove dignidade para os usuários. A UBS Dr. Newton Worscheck é fruto de planejamento, empenho e parceria. Estamos muito felizes em ver esse sonho se concretizar”, declarou.

A nova unidade possui 251 m² de área construída, com recepção, sanitários acessíveis, consultórios geral e ginecológico, salas de imunização e curativos, farmácia, além de espaços para a equipe administrativa e os profissionais de saúde.

O local vai oferecer todos os serviços da Atenção Primária, além de procedimentos de enfermagem, como curativos, vacinação, aferição de pressão, testes de glicemia, exames laboratoriais e acompanhamento de pré-natal.

Secretário Danilo fala da UBS

“Ampliar o acesso à saúde é nossa meta constante. Esta UBS vai melhorar a capacidade de resposta do município na atenção à saúde da família, fortalecendo o vínculo entre equipe e comunidade, e promovendo cuidado contínuo e resolutivo”, explicou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, também celebrou a entrega. “Essa unidade foi pensada para oferecer acolhimento e eficiência. Vamos atuar com escuta qualificada, integração das equipes e foco na prevenção, que é a base da Atenção Primária”, disse.

O investimento total na obra foi de R$ 1.403.314,64. Desse montante, R$ 833.942,55 foram repassados pelo Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do ex-deputado federal Vanderlei Macris, enquanto à Prefeitura coube uma contrapartida de R$ 336.706,38, proveniente do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, além de R$ 55.701,80 em recursos próprios.

Também foram destinados R$ 176.963,91 para a aquisição de mobiliários e equipamentos da unidade. Deste montante, R$ 53.001,00 referem-se a parte de uma emenda parlamentar do deputado estadual Ricardo Mellão (de um total de R$ 250 mil), intermediada pelo Diretório Municipal do partido Novo; R$ 68.084,32 são oriundos de parte de uma emenda do deputado Dirceu Dalben (de um total de R$ 1 milhão), intermediada pelo vereador Marcos Caetano; R$ 7.998,64 correspondem a parte de uma emenda impositiva do vereador Paulo Eduardo, que destinou, no total, R$ 212.631,04 à Saúde; e R$ 47.879,95 são provenientes de recursos próprios da Atenção Primária.

A tramitação dos recursos foi acompanhada pela Secretaria de Gestão de Convênios. “Esse projeto é resultado de união de esforços e parcerias. Atuamos com responsabilidade e agilidade na liberação dos recursos, garantindo a concretização de uma obra fundamental para a cidade”, completou o secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto.

