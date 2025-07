A vereadora Priscila Peterlevitz anunciou na quinta-feira (17) a conquista de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para Nova Odessa. O recurso, que será destinado à área da Saúde, foi viabilizado por meio do mandato do deputado federal Delegado Bruno Lima, atendendo ao pedido direto da parlamentar novaodessense.

“É com muita alegria que compartilho essa conquista com a nossa população. Esse recurso vai fortalecer os serviços de saúde da nossa cidade, e quem ganha com isso é o povo de Nova Odessa”, destacou Priscila em vídeo divulgado nas redes sociais.

A vereadora também fez questão de agradecer ao deputado pela parceria e sensibilidade em atender às demandas locais. “Agradeço ao Delegado Bruno Lima por olhar com carinho para Nova Odessa. Seguimos firmes, trabalhando com seriedade para garantir mais avanços para nossa cidade.”, concluiu.