Nova Odessa realizou audiência pública sobre o Plano Plurianual 2026–2029

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, realizou na última quarta-feira (16) a primeira audiência pública sobre o Plano Plurianual (PPA) referente ao período de 2026 a 2029. O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal e marcou o início das discussões sobre os rumos da administração pública para os próximos quatro anos.

Durante a audiência, os membros da Secretaria de Finanças e Planejamento, apresentaram as bases do PPA, bem como os critérios que estão sendo utilizados para sua elaboração. “O plano reúne as diretrizes, metas e objetivos da gestão municipal, orientando o orçamento e os investimentos em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, segurança e assistência social”, explicou o secretário de Finanças e Planejamento, Brauner Feliciano.

Além disso, foram detalhados os programas estratégicos das secretarias e diretorias, com foco na regionalização das ações e na consolidação de políticas públicas que promovam desenvolvimento e bem-estar à população. A audiência também atendeu às exigências da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelecem a obrigatoriedade da participação popular no processo de planejamento orçamentário.

Está prevista uma segunda audiência pública, ainda sem data definida, antes do envio do projeto de lei do PPA 2026–2029 à Câmara Municipal, o que permitirá ampliar o diálogo com a população e aprofundar a definição das prioridades para os próximos anos.

O município também segue recebendo sugestões da população, que podem ser enviadas por e-mail até o dia 28 de julho, por meio do endereço eletrônico: [email protected].

