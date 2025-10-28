8,7 milhões de trabalhadores levam mais de 1h em deslocamento: caronas corporativas prometem mudar o jogo

O tempo perdido no deslocamento até o trabalho voltou ao centro do debate sobre o retorno aos escritórios. Segundo dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo IBGE neste mês, 8,7 milhões de brasileiros gastam mais de uma hora no trajeto até o trabalho, sendo 1,3 milhão deles mais de duas horas. O impacto não é apenas individual: afeta diretamente a produtividade, o bem-estar e a retenção de talentos nas empresas.

“Desde o final da pandemia de Covid-19, o retorno ao presencial trouxe de volta o tema da mobilidade corporativa como prioridade nas grandes empresas”, afirma Mário Verdi, fundador e CEO da Deskbee, plataforma líder no Brasil e referência global em tecnologia para gestão de espaços e trabalho híbrido.

Com presença em mais de 30 países e usada por mais de 400 empresas, a Deskbee passou a enfrentar essa dor de forma direta com o lançamento do BeeBynd, módulo de carona corporativa incorporado à plataforma após a aquisição da startup Bynd.

“O BeeBynd conecta colaboradores de uma mesma empresa para que compartilhem seus trajetos diários ao trabalho de forma simples, segura e inteligente”, explica Verdi. “A ideia é transformar o deslocamento em uma experiência mais colaborativa, reduzir o estresse e ainda gerar impacto ambiental positivo.”

O contexto reforça a importância de soluções como essa: segundo o IBGE, 32% dos brasileiros utilizam o carro como principal meio de transporte para ir ao trabalho, o que representa mais de 21 milhões de pessoas. O dado, inédito no Censo, indica que o automóvel é o meio mais usado, mesmo com os altos custos e o aumento dos congestionamentos, o que evidencia o potencial de modelos de compartilhamento de trajeto para reduzir o número de veículos nas ruas e otimizar o tempo gasto entre a casa e o escritório.

Ao permitir o compartilhamento de carros entre colegas, a solução ajuda a diminuir as emissões de CO₂, os custos com transporte e o tempo perdido no trânsito — fatores que, segundo os especialistas da Deskbee, contribuem diretamente para melhorar a experiência de trabalho híbrido.

Deslocamento longo, estresse e saúde mental

A estratégia da Deskbee vai além da logística: ela propõe uma nova forma de encarar o tempo de deslocamento. Para Gustavo Gracitelli, fundador da Bynd e atual CXO (Chief Experience Officer) da Deskbee, é hora de olhar com mais atenção para os efeitos desse tempo perdido.

“Em grandes centros urbanos, o trajeto até o trabalho pode somar 21 dias por ano. É quase um mês inteiro perdido no trânsito, geralmente sozinho, com custos altos e uma dose diária de estresse”, afirma. “Isso tem impacto direto no bem-estar, na saúde mental e na produtividade, ainda mais num país como o Brasil, que lidera o ranking global de ansiedade, de acordo com a OMS”.

A carona corporativa, segundo Gracitelli, ajuda a mudar esse cenário. “Ao dividir o trajeto, os colaboradores economizam, reduzem o estresse e ainda criam oportunidades de socialização. A mobilidade deixa de ser um problema e passa a ser uma oportunidade de conexão, de eficiência e de cuidado com o tempo das pessoas.”

Tecnologia para o trabalho híbrido, da porta de casa ao escritório

Com a integração do BeeBynd, a Deskbee reforça seu posicionamento como a primeira solução all-in-one para a gestão do ambiente de trabalho híbrido. A plataforma reúne funcionalidades que vão desde a reserva de mesas, salas, catering e transporte até a organização da jornada de trabalho por dados e inteligência de uso dos espaços. “A jornada do colaborador não começa na catraca. Começa na porta de casa. E é a partir daí que queremos atuar”, finaliza Verdi.

