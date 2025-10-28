Síndico do Alabama emite nota rebatendo críticas

Síndico do condomínio Alabama em Americana emite nota rebatendo críticas, publicadas aqui no NM

Americana, 28 de outubro de 2025.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Como síndico do Condomínio Residencial Parque Alabama, venho, por meio desta nota, esclarecer as informações recentemente divulgadas sobre supostos casos de roubos, vandalismo e falhas de segurança em nosso condomínio.

Todas as ocorrências relatadas pelos moradores são devidamente registradas e acompanhadas, com as providências cabíveis sendo adotadas de forma imediata.

Mantemos contrato ativo com empresa de segurança especializada, além de realizar manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de monitoramento, portões e cercas elétricas. Seguimos protocolos rigorosos de controle de acesso, sempre visando a segurança e o bem-estar de todos.

É importante destacar que as reclamações que circularam partem, em sua maioria, de um pequeno grupo de moradores insatisfeitos, o que tem causado distorções e interpretações equivocadas da realidade.

Nos casos pontuais em que foram identificadas falhas técnicas, as equipes responsáveis foram acionadas imediatamente e as situações regularizadas.

Reafirmo que o condomínio não é omisso nem negligente, e que todas as ações da administração são tomadas com responsabilidade, transparência e dentro dos limites legais.

Como síndico, permaneço à disposição dos moradores para esclarecimentos e reforço meu compromisso com a boa gestão, segurança e harmonia dentro do Condomínio Residencial Parque Alabama.

Atenciosamente,

MARCELO DE LIMA MARCHESIN – SÍNDICO

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE ALABAMA

