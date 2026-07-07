Serviços essenciais funcionam normalmente no feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 e no ponto facultativo; demais retornam na segunda-feira (13)

Em virtude do feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado na quinta-feira (09/07), e do ponto facultativo decretado pela Prefeitura de Nova Odessa na sexta-feira (10/07), o Paço Municipal e os demais serviços considerados não essenciais da administração direta não terão expediente nesses dois dias. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira (13/07), das 8h30 às 16h. Já os serviços essenciais funcionarão normalmente. Confira:

Saúde

Na Saúde, o atendimento do Hospital Municipal e do Pronto Socorro (urgência e emergência) será mantido 24 horas durante o feriado e ponto facultativo. O Pronto Atendimento (PA) do Alvorada não abrirá na quinta (09/07), porém funcionará normalmente na sexta-feira (10/07), das 7h às 19h.

Já no Ambulatório de Especialidades, Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), farmácias municipais, CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher), CRI (Centro de Referência em Infectologia) e Bem-Estar Animal o expediente será encerrado na quarta-feira (08/07). As atividades retornam normalmente na segunda-feira (13/07).

Coleta de Lixo

A Coden Ambiental, responsável pelos serviços de Saneamento Básico do município, suspenderá o atendimento presencial ao público na quinta (09/07) e na sexta (10/07), mas a coleta de lixo funcionará normalmente nos dois dias. Para situações de emergência durante o feriado, como falta d’água ou rompimento de redes de água e esgoto, a Coden disponibiliza seu plantão 24h pelo telefone gratuito 0800 771 1195.

Demais órgãos

O Poupatempo não abrirá no feriado da quinta (09/07), porém funcionará normalmente no ponto facultativo da sexta (10/07), bem como atenderá no sábado (11/07).

Já os demais serviços do Município ofertados no mesmo prédio – Procon, Posto Local de Trabalho (PLT), Banco do Povo, Junta Militar e Posto do Sebrae – param na quarta (08/07) e retomam na segunda-feira (13/07).

Outros órgãos como o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Fundo Social de Solidariedade também não funcionam no feriado de 9 de Julho e nem no ponto facultativo de sexta (10/07).

Entretenimento, cultura e lazer

Tanto o Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, quanto o Parque das Crianças, no Parque Fabrício, funcionarão normalmente na quinta (09/07) e na sexta (10/07), das 9h às 21h.