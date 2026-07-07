Um homem conhecido como Juruna foi detido por participar do tráfico de drogas em Santa Bárbara d’Oeste esta segunda-feira. A ação da GM foi por volta das 17h no jardim Pérola. Ele já era conhecido dos meios policiais e foi ‘entregue’ por um pedestre que pediu anonimato.

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GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D’OESTE – SP APOIO TÁTICO 02

🚨 GCM SILVA 🚨 GCM SERNAJOTO 🚨 GCM JOELSON

Data: 06 de julho de 2026 Horário: 17h00 Local: Rua Antônio Miranda Filho, nº 401 –

Natureza: Tráfico de Drogas

Relato da Ocorrência caso Juruna:

Em patrulhamento preventivo pela Rua do Vidro, esta equipe de Apoio Tático foi abordada por um munícipe que, por receio de represálias, não se identificou. O denunciante informou que na via encontrava-se um indivíduo, vulgo “Juruna”, trajando bermuda vermelha e camiseta branca com mangas azuis, praticando tráfico de drogas e ocultando entorpecentes em um cano de água próximo.



Com base nas informações, a equipe deslocou até o local e abordou o indivíduo, posteriormente identificado como L.C.S., 38 anos, já conhecido nos meios policiais. Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, apenas a quantia de R$ 55,00 em diversas cédulas.

Questionado, L.C.S. confessou a prática de tráfico de drogas e relatou que permaneceria no local até às 20h00. Diante das informações, foi realizada varredura nas imediações. No cano de água indicado foram localizadas 30 porções de entorpecentes, sendo 15 de maconha e 15 de cocaína.

Prosseguindo nas buscas, a aproximadamente 30 metros do abordado, na rotatória da mesma rua, sob a folhagem foi encontrada uma sacola plástica de cor preta contendo: 631 porções de substância análoga ao crack, 259 porções de substância análoga à cocaína e 103 porções de substância análoga à maconha, totalizando 993 porções

.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a L.C.S. Tendo em vista o risco de fuga e para preservar a integridade física da equipe e do conduzido, foi necessário o uso de algemas, conforme Decreto nº 8.858/2016.

O conduzido foi apresentado no Plantão Policial juntamente com os entorpecentes e o numerário apreendidos. Após exposição dos fatos, o Delegado de Plantão, Dr. Gabriel, ratificou a prisão em flagrante e determinou a apreensão do material, permanecendo L.C.S. à disposição da Justiça na Cadeia Pública Municipal.

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