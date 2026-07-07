A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste tem este mês a edição 2026 do FLISB (Festival Literário de Santa Bárbara), com atividades gratuitas voltadas às crianças e famílias durante as férias escolares. A ação se dá por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

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A programação vai até o dia 31 de julho, em três espaços do Município: a Biblioteca Central, a Biblioteca “Neide Crócomo” (CEU das Artes) e o Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum”.

Serão realizadas ações como Bingo Literário (no lugar de números, as cartelas trazem títulos de livros infantis do acervo das bibliotecas), sessões de contação de histórias, apresentações teatrais e workshops, com o objetivo de promover o acesso à leitura e à cultura.

Confira a programação completa da Flisb:

Biblioteca Central

Endereço: esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, Centro, Santa Bárbara d’Oeste

Contato: (19) 3454-1605 | WhatsApp: 3455-2619

Dia 3 de julho – Espetáculo “Os fabulantes”, com Cia Arte Móvel, às 14 horas

Dias 7 e 14 de julho – Bingo Literário, às 14 horas

Dia 15 de julho – Contação de histórias com Lucas Casagrande, às 14 horas

Dia 21 de julho – Espetáculo “As Aventuras de Lilo, Stitch e Angel”, com Encanto e Magia Produções, às 14 horas

Dia 23 de julho – Teatro “Vagão de Histórias”, com GT Mirabolantes (Projeto “Nas Asas da Leitura”), às 14 horas



CEU das Artes – Biblioteca Neide Crócomo

Endereço: Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste

Contato: (19) 3458-5868 (telefone/WhatsApp)

Dia 8 de julho – Contação de histórias (Projeto “Nas Asas da Leitura”), às 10 horas

Dias 8 e 15 de julho – Bingo Literário, às 14 horas

Dia 14 de julho – Workshops “Livro infantil – Técnicas de escrita” e “Passos para inscrição no Edital Proac Literatura” (Projeto “Nas Asas da Leitura”), às 19 horas

Dia 16 de julho – Teatro Lambe Lambe SBO, com Cia Luzes e Lendas, às 14 horas

Dia 17 de julho – Contação de histórias (Projeto “Nas Asas da Leitura”), às 14 horas

Dia 22 de julho – Espetáculo “Os fabulantes”, com Cia Arte Móvel, às 14 horas

Dia 30 de julho – “Gigantes do Ar”, com Cia Pia Fraus (Circuito Cult SP), às 13h30



Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum”

Endereço: Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste

Contato: (19) 3457-4627 (telefone/WhatsApp)

Dias 13 e 29 de julho – Bingo Literário, às 14 horas

Dia 24 de julho – Espetáculo “Sabores Esquecidos”, com Cia Dona Formiga, às 14 horas

Dia 27 de julho – Contação de histórias (Projeto “Nas Asas da Leitura”), às 14 horas

Dia 31 de julho – Espetáculo “Encontro de Princesas”, com Encanto e Magia Produções, às 14 horas

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