A Prefeitura de Americana deu início às obras de um campo de society (futebol) na região do bairro Mário Covas. O equipamento público está sendo construído na Rua Francisco Carlos Maciel, s/nº.

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Já foram concluídas as etapas de terraplanagem e de drenagem. No momento, estão sendo erguidas as muretas que, posteriormente, servirão de base para o alambrado que será instalado. No campo, serão instalados grama sintética monofilamento com borracha granulada, alambrado, conjunto de traves e telas de proteção, piso de concreto para acesso ao campo e iluminação.

Peol do Esporte fala do Campo de Society

“A implantação do campo society no Mário Covas faz parte dos planos da Prefeitura para promover o Esporte como um meio importante de inclusão social em Americana e de melhoria da qualidade de vida da população local. Poderão ser realizados treinamentos, projetos sociais e atividades recreativas no novo espaço”, destaca o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

A obra tem investimento de R$ 305.140,04, provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Dirceu Dalben, intermediada pelo vereador Marcos Caetano. Os parlamentares foram recebidos em maio no Gabinete do Prefeito Chico Sardelli, no Paço Municipal, para a assinatura da ordem de serviço.