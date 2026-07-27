Professores, gestores e profissionais da educação da região terão uma noite de reflexão e inspiração com o rabino Ravi Sany. A palestra gratuita será realizada no dia 29 de julho (quarta-feira), às 19h30, no Clube Recreativo de Sumaré, localizado na Avenida Rebouças, nº 863, Centro.

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Promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Sumaré, o encontro propõe uma reflexão sobre temas que dialogam diretamente com o cotidiano da educação, como propósito, valores e o sentido da vida. A iniciativa busca oferecer um momento de aprendizado e desenvolvimento pessoal, valorizando aqueles que atuam na formação de crianças e jovens.

Reconhecido por suas palestras e reflexões sobre ética, educação e desenvolvimento humano, Ravi Sany conduz encontros que incentivam o pensamento crítico, o fortalecimento de valores e a construção de relações mais conscientes, tanto na vida pessoal quanto no ambiente profissional.

A participação é gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia por meio de ingresso através do link: https://www.sympla.com.br/evento/sorria-com-alegria-proposito-valores-e-o-sentido-da-vida/3513138

Serviço Palestra com o rabino Ravi Sany

* Tema: Propósito, valores e sentido da vida

* Data: 29 de julho (terça-feira)

* Horário: 19h30

* Local: Clube Recreativo de Sumaré – Avenida Rebouças, 863

* Público-alvo: Professores, gestores e profissionais da educação da rede municipal de Sumaré e de toda a região

* Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/sorria-com-alegria-proposito-valores-e-o-sentido-da-vida/3513138