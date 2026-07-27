Abrir a própria empresa é o desejo mais citado por 40% da população adulta brasileira, ficando atrás apenas da compra da casa própria, segundo o Monitor Global de Empreendedorismo (GEM 2025). A pesquisa, divulgada pelo SEBRAE, mostra que o sonho de ter o próprio negócio aumentou 6% em comparação ao ano anterior.

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A principal motivação apontada pela pesquisa é a vontade de “fazer a diferença”: 78% dos empreendedores de 35 a 54 anos, e 76% entre jovens de 18 a 34 anos, citaram este fator. Os dados revelam um movimento crescente de brasileiros que estão saindo do campo das ideias e transformando projetos pessoais em iniciativas concretas.

O primeiro obstáculo: capital para investir

O chamado empreendedorismo por oportunidade — aquele que nasce da identificação de uma lacuna ou de uma nova demanda — vem crescendo no país. Esse perfil também inclui profissionais que deixaram o mercado de trabalho e enxergam no próprio negócio uma forma de reconstruir sua trajetória profissional. Para muitos deles, porém, o principal desafio continua sendo reunir o capital necessário para iniciar a atividade.

O que nem todo trabalhador sabe é que pode existir uma fonte de recursos disponível: uma ação trabalhista em andamento ou um precatório a receber. Nesses casos, a venda do processo, juridicamente conhecida como cessão de crédito judicial, permite transformar esse direito em dinheiro antes do desfecho judicial, oferecendo liquidez imediata para quem não quer ou não pode esperar pelo pagamento definitivo.

Uma solução dentro da lei para os brasileiros

Expressamente prevista no Código Civil brasileiro, a cessão de crédito judicial é uma prática consolidada no meio jurídico e vem ganhando espaço entre trabalhadores que buscam alternativas legais e seguras para acessar seus direitos com mais agilidade. Por meio dela, o titular cede seu crédito a um terceiro e recebe o valor antecipado, encerrando a espera pela conclusão do trâmite judicial.

“O Brasil concentra um alto volume de ações judiciais e um sistema de pagamentos lento, que pode levar muitos anos mesmo após uma sentença favorável. A necessidade de liquidez mais rápida é real — e a antecipação permite que as pessoas retomem seus planos e sigam em frente, deixando para trás a burocracia judicial”, afirma Herbert Camilo, cofundador e CEO da Anttecipe.com.

Para quem pretende empreender, esse mecanismo pode representar o impulso financeiro necessário para iniciar um negócio. “Muitos trabalhadores possuem um patrimônio que ainda está vinculado a um processo judicial. A cessão de crédito oferece a possibilidade de transformar esse recurso em investimento imediato para novos projetos de vida”, complementa Camilo.

Nesse contexto, cresce o interesse por alternativas legais que permitam antecipar recursos e reduzir o impacto da longa espera pelo pagamento de créditos judiciais, possibilitando que muitos brasileiros transformem o sonho de empreender em realidade.

Sobre a Anttecipe.com

A Anttecipe.com é uma empresa que compra processos trabalhistas (crédito judicial), precatórios e concede empréstimo com processo trabalhista como garantia. É formada por profissionais que atuam há mais de 20 anos no mercado e reúnem expertise nas áreas financeira, operacional, jurídica, customer experience, e-commerce e marketing.

A empresa já atendeu mais de 4.000 clientes e negociou mais de R$180 milhões em créditos judiciais.