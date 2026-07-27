Santa Bárbara d’Oeste terá 1.836 novas lâmpadas LED. As trocas, iniciadas nesta semana, têm investimento de R$ 2,2 milhões do PEE (Programa de Eficiência Energética), da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), com contrapartida de R$ 33 mil da Prefeitura. É estimada uma economia de mais de R$ 800 mil ao ano com os novos materiais.
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O serviço é fruto de uma proposta apresentada pela Administração Municipal e selecionada na Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética da CPFL.
“Estamos dando mais um passo importante para modernizar Santa Bárbara d’Oeste. A substituição de 1.836 lâmpadas por tecnologia LED significa uma cidade mais iluminada, mais segura e mais eficiente. É um investimento que melhora a qualidade de vida da população, reforça a segurança de quem circula pelas ruas e avenidas e, ao mesmo tempo, gera uma economia expressiva. Esse é o resultado de planejamento, de boas parcerias e de uma gestão comprometida em buscar soluções que tragam benefícios concretos para a nossa população”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.
As instalações começaram nesta segunda-feira (20), na Avenida Marginal, no entorno das empresas Denso, TRBR, Greiner Bio-One, garantindo maior segurança para os trabalhadores e para os ciclistas que utilizam a via. Os trabalhos são realizados pela empresa Deode Inovação e Eficiência.
Ao todo, cerca de 100 vias serão contempladas, em vários bairros do Município, como Centro, Conjunto Habitacional Roberto Romano, Cidade Industrial, Distrito Industrial, Jardim Alphacenter, Jardim Panambi, Residencial Furlan, Jardim Firenze, Mollon, entre outros.
As novas lâmpadas devem gerar uma economia de 1.528,13 MWh (megawatt-hora) por ano, o suficiente para abastecer 8.522 residências brasileiras durante um mês inteiro, se levar em consideração o consumo médio nacional em 2025, que foi de 179,3 kWh (quilowatt-hora) por mês, segundo o Anuário Estatístico de Energia Elétrica da EPE (Empresa de Pesquisa Energética).
Vias contempladas Lâmpadas LED
- Avenida Ademir Gonçalves
- Avenida Alonso Keese Dodson
- Avenida Aristides Bueno de Oliveira
- Avenida Charles Keese Dodson
- Avenida da Amizade
- Avenida do Comércio
- Avenida Dorival José Momesso
- Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho
- Avenida Haroldo Antônio Bataglia
- Avenida João Ometto
- Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira
- Avenida Laerson Andia
- Avenida Luis Carlos Andreata
- Avenida Manoel João de Campos
- Avenida Marginal
- Avenida Mogi Guaçu
- Avenida Pastor José Carivaldo Milanez
- Avenida Paulo Augusto Bortolucci
- Avenida Sábato Ronsini
- Avenida São Paulo
- Avenida Serra Negra
- Avenida Vereador João Batista Machado
- Chácaras de Recreio Recanto das Andorinhas
- Praça Dona Carolina
- Rodovia Luís Ometto
- Rua 23 de Outubro
- Rua Ana de Campos Machado
- Rua Antonio Bueno Penteado
- Rua Antônio Idair Mollon
- Rua Antônio João Abdalla
- Rua Arcelyna Biscaro Mollon
- Rua Argeu Egydio dos Santos
- Rua Augusto Strazdin
- Rua Calil Baruque
- Rua Carlos Chagas
- Rua Cícero Jones
- Rua Cristóvão Colombo
- Rua da Agricultura
- Rua da Cachoeira
- Rua das Dálias
- Rua das Palmas
- Rua do Ósmio
- Rua Dona Margarida
- Rua dos Cravos
- Rua dos Gerâneos
- Rua dos Girassóis
- Rua Duque de Caxias
- Rua Ermelindo Batista
- Rua Espanha
- Rua Ezequiel Belton Pyles
- Rua Fiorindo Zucullo
- Rua Francisco Fornazari
- Rua Francisco Fornazari Filho
- Rua Frederico Amadeu Covolan
- Rua General Câmara
- Rua General Osório
- Rua Geraldo Pereira de Brito
- Rua Graça Martins
- Rua Haiti
- Rua Henrique Wiezel
- Rua Holanda
- Rua Ignácia Pinto de Campos
- Rua Inácio Antônio
- Rua Inglaterra
- Rua Ipeuna
- Rua Iracemápolis
- Rua João Lino
- Rua João Luiz Erbolato
- Rua João Pedroso
- Rua Joaquim de Oliveira
- Rua Joaquim Nabuco
- Rua Jorge Juventino de Aguiar
- Rua José Alexandre de Barros
- Rua José Alves
- Rua José Bonifácio
- Rua Leonel Cerchiari
- Rua Lúcio José Batagin
- Rua Luiz Ometto
- Rua Luxemburgo
- Rua Martin Luther King
- Rua Padre Arthur Sampaio
- Rua Padre Rolim
- Rua Padre Victório Freguglia
- Rua Parintins
- Rua Paulo de Moraes
- Rua Potiguares
- Rua Professor José de Assis Saes
- Rua Professora Terezinha Arruda de Campos
- Rua Profeta Isaías
- Rua Profeta Josué
- Rua Prudente Mac-Knight
- Rua Reverendo João Feliciano Pires
- Rua Riachuelo
- Rua Santa Bárbara
- Rua Sebastião Benedito do Amaral
- Rua Tenente-Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza
- Rua Tupis
- Rua Vereador Francisco Cruz
- Rua Vereador Leonel Graciani
- Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves
- Rua XV de Novembro
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