Santa Bárbara d’Oeste terá 1.836 novas lâmpadas LED. As trocas, iniciadas nesta semana, têm investimento de R$ 2,2 milhões do PEE (Programa de Eficiência Energética), da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), com contrapartida de R$ 33 mil da Prefeitura. É estimada uma economia de mais de R$ 800 mil ao ano com os novos materiais.

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O serviço é fruto de uma proposta apresentada pela Administração Municipal e selecionada na Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética da CPFL.



“Estamos dando mais um passo importante para modernizar Santa Bárbara d’Oeste. A substituição de 1.836 lâmpadas por tecnologia LED significa uma cidade mais iluminada, mais segura e mais eficiente. É um investimento que melhora a qualidade de vida da população, reforça a segurança de quem circula pelas ruas e avenidas e, ao mesmo tempo, gera uma economia expressiva. Esse é o resultado de planejamento, de boas parcerias e de uma gestão comprometida em buscar soluções que tragam benefícios concretos para a nossa população”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

As instalações começaram nesta segunda-feira (20), na Avenida Marginal, no entorno das empresas Denso, TRBR, Greiner Bio-One, garantindo maior segurança para os trabalhadores e para os ciclistas que utilizam a via. Os trabalhos são realizados pela empresa Deode Inovação e Eficiência.

Ao todo, cerca de 100 vias serão contempladas, em vários bairros do Município, como Centro, Conjunto Habitacional Roberto Romano, Cidade Industrial, Distrito Industrial, Jardim Alphacenter, Jardim Panambi, Residencial Furlan, Jardim Firenze, Mollon, entre outros.

As novas lâmpadas devem gerar uma economia de 1.528,13 MWh (megawatt-hora) por ano, o suficiente para abastecer 8.522 residências brasileiras durante um mês inteiro, se levar em consideração o consumo médio nacional em 2025, que foi de 179,3 kWh (quilowatt-hora) por mês, segundo o Anuário Estatístico de Energia Elétrica da EPE (Empresa de Pesquisa Energética).



Vias contempladas Lâmpadas LED

Avenida Ademir Gonçalves

Avenida Alonso Keese Dodson

Avenida Aristides Bueno de Oliveira

Avenida Charles Keese Dodson

Avenida da Amizade

Avenida do Comércio

Avenida Dorival José Momesso

Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho

Avenida Haroldo Antônio Bataglia

Avenida João Ometto

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira

Avenida Laerson Andia

Avenida Luis Carlos Andreata

Avenida Manoel João de Campos

Avenida Marginal

Avenida Mogi Guaçu

Avenida Pastor José Carivaldo Milanez

Avenida Paulo Augusto Bortolucci

Avenida Sábato Ronsini

Avenida São Paulo

Avenida Serra Negra

Avenida Vereador João Batista Machado

Chácaras de Recreio Recanto das Andorinhas

Praça Dona Carolina

Rodovia Luís Ometto

Rua 23 de Outubro

Rua Ana de Campos Machado

Rua Antonio Bueno Penteado

Rua Antônio Idair Mollon

Rua Antônio João Abdalla

Rua Arcelyna Biscaro Mollon

Rua Argeu Egydio dos Santos

Rua Augusto Strazdin

Rua Calil Baruque

Rua Carlos Chagas

Rua Cícero Jones

Rua Cristóvão Colombo

Rua da Agricultura

Rua da Cachoeira

Rua das Dálias

Rua das Palmas

Rua do Ósmio

Rua Dona Margarida

Rua dos Cravos

Rua dos Gerâneos

Rua dos Girassóis

Rua Duque de Caxias

Rua Ermelindo Batista

Rua Espanha

Rua Ezequiel Belton Pyles

Rua Fiorindo Zucullo

Rua Francisco Fornazari

Rua Francisco Fornazari Filho

Rua Frederico Amadeu Covolan

Rua General Câmara

Rua General Osório

Rua Geraldo Pereira de Brito

Rua Graça Martins

Rua Haiti

Rua Henrique Wiezel

Rua Holanda

Rua Ignácia Pinto de Campos

Rua Inácio Antônio

Rua Inglaterra

Rua Ipeuna

Rua Iracemápolis

Rua João Lino

Rua João Luiz Erbolato

Rua João Pedroso

Rua Joaquim de Oliveira

Rua Joaquim Nabuco

Rua Jorge Juventino de Aguiar

Rua José Alexandre de Barros

Rua José Alves

Rua José Bonifácio

Rua Leonel Cerchiari

Rua Lúcio José Batagin

Rua Luiz Ometto

Rua Luxemburgo

Rua Martin Luther King

Rua Padre Arthur Sampaio

Rua Padre Rolim

Rua Padre Victório Freguglia

Rua Parintins

Rua Paulo de Moraes

Rua Potiguares

Rua Professor José de Assis Saes

Rua Professora Terezinha Arruda de Campos

Rua Profeta Isaías

Rua Profeta Josué

Rua Prudente Mac-Knight

Rua Reverendo João Feliciano Pires

Rua Riachuelo

Rua Santa Bárbara

Rua Sebastião Benedito do Amaral

Rua Tenente-Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza

Rua Tupis

Rua Vereador Francisco Cruz

Rua Vereador Leonel Graciani

Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves

Rua XV de Novembro