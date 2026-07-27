Por Álvaro Maia
🌎 Mercado GLOBAL
🇺🇸 Estados Unidos
• S&P Futuro: +0,9%
• Nasdaq Futuro: +1,6%
• Dow Futuro: +0,9%
• Treasury 10 anos: 4,63%
• Brent abaixo de US$ 90/bbl
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🎯 Semana decisiva para os mercados:
• Fed (quarta-feira)
• PIB EUA (2T26)
• Inflação PCE
• Resultados de Microsoft, Apple, Amazon e Meta
💡 Alívio das tensões entre EUA e Irã melhora o apetite por risco e reduz parte dos temores inflacionários.
🇨🇳 China
• CSI 300: +1,15%
• Hang Seng: +1,0%
🚄 China acelera a diversificação comercial e logística diante das novas tarifas americanas.
🌱 Farelo de soja:
• +5,3% na semana
• +8,3% no mês
💡 Estoques seguem confortáveis e o processamento permanece elevado.
🇧🇷 BRASIL
📈 Mercados
• Ibovespa: 174.042 pts
• +0,19% na semana
• Dólar: R$ 5,08
• -0,59% na semana
💰 Fluxo estrangeiro volta a favorecer a B3:
• Entrada líquida de R$ 2,35 bilhões em julho
✅ Brasil segue atraente por:
• Valuation descontado
• Inflação desacelerando
• Possíveis cortes da Selic
• Exposição a commodities
🏛️ Macro
📅 Destaques da semana:
• Focus
• IPCA-15
• Desemprego
• Resultado Fiscal
🎯 Principal evento local:
• IPCA-15 poderá reforçar apostas em novos cortes da Selic.
📊 Focus:
• IPCA: 5,15%
• Selic: 14,0%
🏛️ Política
🗳️ BTG/Nexus
1º Turno:
• Lula: 42%
• Flávio Bolsonaro: 33%
• Caiado: 6%
2º Turno:
• Lula 47% x 44% Flávio Bolsonaro
• Lula 45% x 43% Caiado
• Lula 46% x 42% Zema
📉 Aprovação do Governo:
• Aprova: 47%
• Desaprova: 49%
⚠️ A corrida presidencial permanece aberta e polarizada.
🏢 EMPRESAS
✈️ Embraer
• Backlog recorde: US$ 34,5 bilhões
• +16% A/A
• 65 aeronaves entregues no trimestre
⛏️ Vale
• Resultados nesta semana
• Melhor 2T para minério desde 2018
• EBITDA esperado: US$ 3,9 bilhões
⚡ Brava Energia
• Conselho recomenda OPA da Ecopetrol
• Ecopetrol poderá assumir 51% da companhia
📅 Resultados da semana:
• Santander
• Ambev
• Vale
• Multiplan
• Usiminas
COMMODITIES
🛢️ PETRÓLEO & GÁS
• Brent abaixo de US$ 90/bbl
• Prêmio de risco geopolítico em queda
• Forte competição Europa x Ásia por LNG
• Estoques globais continuam apertados
👀 Monitorar:
• Estreito de Hormuz
• Mar Vermelho
• Estoques de gás na Europa
🔩 METAIS
🟠 Cobre
• Estoques CME: 704 mil t
• Janeiro/25: 95 mil t
• Forte deslocamento de metal para os EUA
📊 CFTC:
• Net Long: +71.515 contratos
💡 Mercado continua sustentado pelos riscos tarifários dos EUA.
🍬 AÇÚCAR & ETANOL
🍬 Açúcar (Out/26)
• 14,77 c/lb
↔️ Faixa operacional:
• 14,50 c/lb
• 15,00 c/lb
📉 Pressões:
• Forte moagem no Centro-Sul
• Exportações elevadas
• Demanda global moderada
📈 Suportes:
• Seca na Europa
• Problemas na safra de beterraba
• Chuvas recentes em SP e PR
⛽ Etanol
• Ribeirão Preto: ~R$ 2,60/L
• Oferta elevada continua pressionando preços
🌽 GRÃOS
🌽 Milho
• Volatilidade elevada com notícias Rússia-Ucrânia
• Mercado volta a focar no clima dos EUA
📊 CFTC:
• Net Long: +56.713
🫛 Soja
• Recuperou perdas da semana
• Clima americano segue como principal driver
🇨🇳 China:
• Farelo +5,3% na semana
• Estoques elevados
• Margens positivas de esmagamento
📊 CFTC:
• Net Long: +130.505
🌾 Trigo
• Mercado mais impactado pelas notícias do Mar Negro
📊 CFTC:
• Net Short: -18.399
🌧️ Problemas climáticos na Europa continuam dando suporte.
☕ CAFÉ
📦 Exportações 25/26:
• 38,4 milhões de sacas
• -15,5% A/A
💰 Receita:
• US$ 14,58 bilhões
✅ Queda de volume continua sendo compensada por preços historicamente elevados.
🥛 LÁCTEOS
• UHT: R$ 4,84/L
• Muçarela: R$ 36,06/kg
• Leite em pó: R$ 25,55/kg
✅ Mercado segue firme no Sudeste.
🐄 PECUÁRIA
🐂 Boi Gordo
📍 São Paulo:
• R$ 341,94/@
📍 Mato Grosso:
• R$ 326,68/@
✅ Mercado físico firme
✅ Atacado valorizando
✅ Escalas confortáveis
✅ Fundamentos positivos
📉 Futuro:
• Out/26: -R$ 3,00/@
• Nov/26: -R$ 1,85/@
📊 CFTC
🫛 Soja: +130.505
🛢️ Óleo de Soja: +120.246
🌱 Farelo de Soja: +73.476
🔩 Cobre: +71.515
🌽 Milho: +56.713
🌾 KC Wheat: +26.710
🌾 Chicago Wheat: -18.399
🎯 Mensagens do dia:
✅ Fed, PIB dos EUA e PCE serão os grandes eventos da semana.
✅ Fluxo estrangeiro voltou a dar suporte para ações brasileiras.
✅ IPCA-15 pode reforçar a perspectiva de cortes da Selic.
✅ Cobre continua firme com o risco de novas tarifas americanas.
✅ Açúcar segue sem direção definida diante da forte oferta brasileira.
✅ Clima nos EUA continua sendo o principal driver para milho e soja.
✅ China acelera sua diversificação comercial e logística.
✅ Pecuária e lácteos permanecem entre os mercados físicos mais resilientes do agro brasileiro.
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