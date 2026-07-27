Por Álvaro Maia

🌎 Mercado GLOBAL

🇺🇸 Estados Unidos

• S&P Futuro: +0,9%

• Nasdaq Futuro: +1,6%

• Dow Futuro: +0,9%

• Treasury 10 anos: 4,63%

• Brent abaixo de US$ 90/bbl

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

🎯 Semana decisiva para os mercados:

• Fed (quarta-feira)

• PIB EUA (2T26)

• Inflação PCE

• Resultados de Microsoft, Apple, Amazon e Meta

💡 Alívio das tensões entre EUA e Irã melhora o apetite por risco e reduz parte dos temores inflacionários.

🇨🇳 China

• CSI 300: +1,15%

• Hang Seng: +1,0%

🚄 China acelera a diversificação comercial e logística diante das novas tarifas americanas.

🌱 Farelo de soja:

• +5,3% na semana

• +8,3% no mês

💡 Estoques seguem confortáveis e o processamento permanece elevado.

🇧🇷 BRASIL

📈 Mercados

• Ibovespa: 174.042 pts

• +0,19% na semana

• Dólar: R$ 5,08

• -0,59% na semana

💰 Fluxo estrangeiro volta a favorecer a B3:

• Entrada líquida de R$ 2,35 bilhões em julho

✅ Brasil segue atraente por:

• Valuation descontado

• Inflação desacelerando

• Possíveis cortes da Selic

• Exposição a commodities

🏛️ Macro

📅 Destaques da semana:

• Focus

• IPCA-15

• Desemprego

• Resultado Fiscal

🎯 Principal evento local:

• IPCA-15 poderá reforçar apostas em novos cortes da Selic.

📊 Focus:

• IPCA: 5,15%

• Selic: 14,0%

🏛️ Política

🗳️ BTG/Nexus

1º Turno:

• Lula: 42%

• Flávio Bolsonaro: 33%

• Caiado: 6%

2º Turno:

• Lula 47% x 44% Flávio Bolsonaro

• Lula 45% x 43% Caiado

• Lula 46% x 42% Zema

📉 Aprovação do Governo:

• Aprova: 47%

• Desaprova: 49%

⚠️ A corrida presidencial permanece aberta e polarizada.

🏢 EMPRESAS

✈️ Embraer

• Backlog recorde: US$ 34,5 bilhões

• +16% A/A

• 65 aeronaves entregues no trimestre

⛏️ Vale

• Resultados nesta semana

• Melhor 2T para minério desde 2018

• EBITDA esperado: US$ 3,9 bilhões

⚡ Brava Energia

• Conselho recomenda OPA da Ecopetrol

• Ecopetrol poderá assumir 51% da companhia

📅 Resultados da semana:

• Santander

• Ambev

• Vale

• Multiplan

• Usiminas

COMMODITIES

🛢️ PETRÓLEO & GÁS

• Brent abaixo de US$ 90/bbl

• Prêmio de risco geopolítico em queda

• Forte competição Europa x Ásia por LNG

• Estoques globais continuam apertados

👀 Monitorar:

• Estreito de Hormuz

• Mar Vermelho

• Estoques de gás na Europa

🔩 METAIS

🟠 Cobre

• Estoques CME: 704 mil t

• Janeiro/25: 95 mil t

• Forte deslocamento de metal para os EUA

📊 CFTC:

• Net Long: +71.515 contratos

💡 Mercado continua sustentado pelos riscos tarifários dos EUA.

🍬 AÇÚCAR & ETANOL

🍬 Açúcar (Out/26)

• 14,77 c/lb

↔️ Faixa operacional:

• 14,50 c/lb

• 15,00 c/lb

📉 Pressões:

• Forte moagem no Centro-Sul

• Exportações elevadas

• Demanda global moderada

📈 Suportes:

• Seca na Europa

• Problemas na safra de beterraba

• Chuvas recentes em SP e PR

⛽ Etanol

• Ribeirão Preto: ~R$ 2,60/L

• Oferta elevada continua pressionando preços

🌽 GRÃOS

🌽 Milho

• Volatilidade elevada com notícias Rússia-Ucrânia

• Mercado volta a focar no clima dos EUA

📊 CFTC:

• Net Long: +56.713

🫛 Soja

• Recuperou perdas da semana

• Clima americano segue como principal driver

🇨🇳 China:

• Farelo +5,3% na semana

• Estoques elevados

• Margens positivas de esmagamento

📊 CFTC:

• Net Long: +130.505

🌾 Trigo

• Mercado mais impactado pelas notícias do Mar Negro

📊 CFTC:

• Net Short: -18.399

🌧️ Problemas climáticos na Europa continuam dando suporte.

☕ CAFÉ

📦 Exportações 25/26:

• 38,4 milhões de sacas

• -15,5% A/A

💰 Receita:

• US$ 14,58 bilhões

✅ Queda de volume continua sendo compensada por preços historicamente elevados.

🥛 LÁCTEOS

• UHT: R$ 4,84/L

• Muçarela: R$ 36,06/kg

• Leite em pó: R$ 25,55/kg

✅ Mercado segue firme no Sudeste.

🐄 PECUÁRIA

🐂 Boi Gordo

📍 São Paulo:

• R$ 341,94/@

📍 Mato Grosso:

• R$ 326,68/@

✅ Mercado físico firme

✅ Atacado valorizando

✅ Escalas confortáveis

✅ Fundamentos positivos

📉 Futuro:

• Out/26: -R$ 3,00/@

• Nov/26: -R$ 1,85/@

📊 CFTC

🫛 Soja: +130.505

🛢️ Óleo de Soja: +120.246

🌱 Farelo de Soja: +73.476

🔩 Cobre: +71.515

🌽 Milho: +56.713

🌾 KC Wheat: +26.710

🌾 Chicago Wheat: -18.399

🎯 Mensagens do dia:

✅ Fed, PIB dos EUA e PCE serão os grandes eventos da semana.

✅ Fluxo estrangeiro voltou a dar suporte para ações brasileiras.

✅ IPCA-15 pode reforçar a perspectiva de cortes da Selic.

✅ Cobre continua firme com o risco de novas tarifas americanas.

✅ Açúcar segue sem direção definida diante da forte oferta brasileira.

✅ Clima nos EUA continua sendo o principal driver para milho e soja.

✅ China acelera sua diversificação comercial e logística.

✅ Pecuária e lácteos permanecem entre os mercados físicos mais resilientes do agro brasileiro.