Segundou com carro capotado no centro de Santa Bárbara-
Após uma conversão o veículo acabou batendo em outro veículo que estava parado entre as ruas Joaquim de Oliveira com Riachuelo no Centro de Santa Bárbara d’ Oeste.
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Polícia Militar atendeu a ocorrência, ninguém sofreu feridos graves. Após a remoção do veículo tombado e via foi liberado para o tráfego.
Imagens: Internauta
SBO, 27 de Julho de 2026
Após Nilson Araújo radialista
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