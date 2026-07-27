Segundou com carro capotado no centro de Santa Bárbara-

Após uma conversão o veículo acabou batendo em outro veículo que estava parado entre as ruas Joaquim de Oliveira com Riachuelo no Centro de Santa Bárbara d’ Oeste.

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Polícia Militar atendeu a ocorrência, ninguém sofreu feridos graves. Após a remoção do veículo tombado e via foi liberado para o tráfego.

Imagens: Internauta

SBO, 27 de Julho de 2026

Após Nilson Araújo radialista