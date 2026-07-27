O vereador Gutão do Lanche (Agir) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a realização de cirurgias de catarata na rede pública de saúde do município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com o parlamentar, o objetivo do documento é atender às necessidades da comunidade.

Fala Gutão

“O tratamento e a cirurgia de catarata são fundamentais para preservar a visão e melhorar a qualidade de vida. Como a doença não melhora com colírios ou medicamentos, a cirurgia é considerada o tratamento definitivo e apresenta altas taxas de sucesso quando realizada no momento adequado”, afirma Gutão.

O autor pergunta qual é o número de pacientes que atualmente aguardam por consulta, exames e cirurgia de catarata no município; qual é o tempo médio de espera entre o diagnóstico da catarata e a realização da cirurgia; quantos procedimentos foram realizados nos anos de 2024, 2025 e até a presente data de 2026.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário na primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Juliana propõe instalação de caçamba contentora de lixo, no Jardim dos Lírios

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo que a prefeitura realize estudo para a instalação de caçamba contentora de lixo em área próxima à Rua Uirapuru, no bairro Jardim dos Lírios.

No documento, a parlamentar afirma que moradores da região relatam que a ausência de uma caçamba adequada para o descarte de resíduos tem ocasionado acúmulo de lixo e acidentes no local.

“Apresentamos a indicação junto à Prefeitura para que sejam realizados estudos para a instalação de caçambas, com o objetivo de melhorar a infraestrutura urbana e evitar o descarte irregular de resíduos. O acúmulo de lixo e entulho atrai vetores de doenças perigosas, como escorpiões, ratos, baratas e o mosquito da dengue, ameaçando a vida das famílias”, destaca Professora Juliana.

A indicação será relacionada na pauta da primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.