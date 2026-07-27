O Sebrae-SP realiza oficinas gratuitas sobre compras públicas e acesso à crédito para pequenos negócios da região de Piracicaba. As formações serão online, em 10 e 12 de agosto às 19h, e são voltadas a micro e pequenos empreendedores que têm interesse em fornecer seus produtos e serviços para o poder público, mas não sabem ainda como fazer isso.

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A capacitação é aberta a pessoas interessadas de qualquer município da região. Para realizar a inscrição, basta entrar em contato com uma das unidades Sebrae Aqui: ACIPI (Piracicaba), Americana, Capivari, Charqueada, Elias Fausto, Iracemápolis, Rafard ou Rio das Pedras. Os telefones e endereços estão disponíveis no link: https://agenda.sebraesp.com.br/piracicaba/fale-com-o-sebrae

Nos dois dias, as pessoas vão aprender de que forma podem participar das compras públicas, as legislações que envolvem esse processo, modalidades de licitação, desafios e benefícios e os impactos na economia local. Também vão conhecer todos os processos que envolvem uma licitação, do edital à homologação, de que forma podem participar, que tipo de documentos podem precisar e como passar por cada etapa.

O analista de negócios do Sebrae-SP, Frederico Laitz, explica que fornecer para o poder público traz vários benefícios não só para os empreendedores, mas para a população como um todo. “Os pequenos negócios têm muito a ganhar ao participarem das compras públicas. Todo esse processo faz a economia local girar, favorece a abertura de novos negócios, a diversidade de produtos e serviços locais e gera preços mais acessíveis. No fim das contas, impacta inclusive na geração de emprego e renda”, afirma.

Um dos grandes desafios para os pequenos negócios nesse caso é a falta de informação e a burocracia envolvida, explica Frederico. “Muitos empreendedores querem participar de licitações, mas não sabem por onde começar, têm medo da tributação ou da burocracia. O intuito dessa oficina é justamente esclarecer esses pontos para que os negócios da região tenham acesso a esse mercado tão grande e diverso”, completa.

A oficina também vai mostrar aos empreendedores o Contrata+Brasil, uma plataforma do Governo Federal que conecta Microempreendedores Individuais (MEIs) a órgãos públicos, com objetivo de desburocratizar as licitações.

SERVIÇO Sebrae-SP

Oficina compras públicas e acesso à crédito (online)

Data: 10 e 12 de agosto, às 19h

Inscrições gratuitas por meio das unidades Sebrae Aqui: ACIPI (Piracicaba), Americana, Capivari, Charqueada, Elias Fausto, Iracemápolis, Rafard ou Rio das Pedras