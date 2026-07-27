O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou neste sábado (25) a candidatura de Willian Souza a deputado estadual nas eleições deste ano. O encontro- convenção estadual realizada no Clube Concórdia, em Campinas- reuniu milhares de militantes e lideranças de diversas regiões do estado e marcou também a homologação da candidatura de Fernando Haddad ao Governo de São Paulo, com Márcio França de vice, além das candidaturas de Marina Silva e Simone Tebet ao Senado Federal.

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A convenção contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de parlamentares, prefeitos, vereadores, dirigentes partidários e representantes de movimentos sociais.

Ao ter sua candidatura confirmada, Willian Souza destacou que inicia oficialmente uma caminhada construída ao longo de anos de atuação em defesa da população da Região Metropolitana de Campinas.

Abre o coração Willian Souza

“Recebo essa missão com muita responsabilidade e com a certeza de que nossa região precisa de uma voz forte na Assembleia Legislativa. Vamos defender o fortalecimento da saúde pública, mais investimentos para o interior, a geração de empregos, o transporte público de qualidade e políticas que melhorem a vida das pessoas”, afirmou.

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, alertou sobre as dificuldades que a campanha deste ano vai trazer, mas celebrou o nível dos candidatos do partido que vão disputar o pleito de outubro. “Os nossos adversários vão trabalhar muito, nas redes digitais, com inteligência artificial, para inventar coisas que eles não fizeram, para inventar coisas que eles não são e para fazer promessas que eles jamais irão cumprir. Isso quem faz é quem não tem biografia. Dito isso, afirmo que poucas vezes na história de São Paulo a gente conseguiu ver uma chapa com a qualidade dos candidatos que vão disputar as eleições”, disse.

O agora candidato a governador de São Paulo, Fernando Haddad, mostrou confiança nos nomes indicados pelo partido para as eleições desse ano. “Nosso papel é liderar uma campanha cívica, para recuperar e restituir São Paulo para os paulistas. Não é possível que o estado fique abandonado dessa maneira. Temos uma chapa com ótimos nomes”, afirmou.

Willian Souza é natural de Campinas, mas vive em Sumaré desde a infância. Desde a adolescência, ele se envolveu em movimentos sociais, buscando o direito dos estudantes, a moradia, entre outros. Foi eleito o vereador mais votado do PT em 2016, e reeleito como o vereador mais votado de Sumaré, tendo sido presidente da Câmara por duas vezes. Em 2024, foi candidato a prefeito de Sumaré, conquistando mais de 50 mil votos no segundo turno.

Durante seus mandatos teve mais de 240 leis aprovadas, entre elas a lei que isenta da tarifa de água famílias que tenham pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Também contribuiu para importantes conquistas da região, como o Instituto Federal e a Policlínica de Sumaré. Na Alesp, Willian pretende ampliar sua luta pela classe trabalhadora no acesso à saúde, educação e moradia.

A convenção estadual marcou o início oficial da campanha petista em São Paulo, reunindo lideranças nacionais e estaduais em defesa de um projeto voltado ao desenvolvimento econômico, à redução das desigualdades e ao fortalecimento das políticas públicas em todo o estado.