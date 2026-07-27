O tráfico de drogas sofreu derrotas para a polícia em dois bairros da periferia de Americana. Ações no final de semana e esta segunda-feira terminaram com prisões e apreensões no Jardim São Jerônimo e no Jardim dos Lírios. Abaixo as principais ocorrências.

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APREENSÕES COCAÍNA: 17 eppendorfs (pesando 15 gramas) CRACK: 77 pedras (pesando 25 gramas) DINHEIRO: R$ 54,00 reais

Tráfico no São Jerônimo

Durante patrulhamento preventivo pelo bairro São Jerônimo, em Americana, equipes de Força Tática visualizaram um indivíduo que apresentava um volume na região da cintura. Ao perceber a presença policial, ele mudou repentinamente a direção que seguia, motivando a abordagem. Durante a busca pessoal, foi localizada, no interior da bermuda, uma sacola contendo 17 eppendorfs de cocaína (15g) e 77 pedras de crack (25g).

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo garantidos seus direitos constitucionais. A equipe realizou contato com sua responsável legal e, posteriormente, conduziu o adolescente, juntamente com as drogas e demais objetos apreendidos, à Central de Polícia Judiciária. Na unidade policial, a autoridade de polícia judiciária registrou a ocorrência de ato infracional por tráfico de drogas, permanecendo o adolescente apreendido à disposição da Justiça.

Lírios

K. G. S. – 28 anos – manobrista

Apreensões:

48 PORÇÕES DE CRACK (g) 38 PORÇÕES DE COCAÍNA (g) 24 PORÇÕES DE MACONHA (g) R$550,45 ( Notas e moedas)

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Histórico:

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim dos Lírios, policiais militares acessaram a Rua das Emas, onde visualizaram um indivíduo abaixado ao lado de um veículo. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem dispensou uma sacola embaixo de um carro e tentou se afastar do local, caminhando rapidamente. Foi realizada a abordagem e, durante a busca pessoal, foi localizada uma porção de maconha, além de dinheiro em notas diversas e moedas.

Em diligências pelo local onde o indivíduo estava, os policiais encontraram a sacola dispensada contendo mais porções de maconha e, no amortecedor traseiro do veículo, outra quantidade de entorpecentes e dinheiro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde, durante revista minuciosa, foram encontradas ainda mais porções de entorpecentes escondidas em suas meias e roupas íntimas.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão, que, após tomar ciência dos fatos, ratificou a prisão do indivíduo pelo crime de tráfico de drogas.

Indiciado: J.D.M.N – 20 anos – ajudante

Apreensões:

267 Cocaína (165 g)

58 Dry (37 g)

173 Crack (174 g)

333 Maconha (798 g)

R$ 500,10 (notas diversas e moedas)

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Após denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas, equipes policiais deslocaram-se até o local indicado, onde visualizaram um indivíduo sentado em uma cadeira em frente a uma residência, do outro lado da via.

Durante a aproximação policial, o homem alertou outro indivíduo que estava no interior do imóvel sobre a presença das equipes. Na sequência, o segundo indivíduo fugiu pelos fundos da residência, dispensando uma mochila sobre o telhado, enquanto o primeiro permaneceu no local e foi abordado. As equipes realizaram o cerco policial e acompanharam o indivíduo em fuga pelos telhados de imóveis vizinhos, sendo localizado e abordado aproximadamente seis residências à frente.

Durante a busca pessoal, foram encontrados com o indivíduo 09 porções de “dry”, R$ 493,50 em dinheiro e um aparelho celular. Com o outro abordado, foi localizado apenas um aparelho celular. Em continuidade às diligências, foi realizada vistoria na residência, que se encontrava em estado de abandono, onde foram localizados um estojo contendo diversas porções de drogas, anotações relacionadas à traficância, uma quantia em moedas e, no telhado, dentro da mochila dispensada durante a fuga, uma grande quantidade de entorpecentes. Os envolvidos, juntamente com os objetos e drogas apreendidos, foram conduzidos ao Plantão Policial de Americana, onde a autoridade policial registrou a ocorrência de tráfico de drogas, ratificando a prisão de um indivíduo e liberando o outro, que permaneceu como investigado.