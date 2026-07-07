A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre as condições de infraestrutura, conservação e manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF – Posto 13), no bairro Antônio Zanaga.

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De acordo com a parlamentar, pacientes relatam diversos sinais de deterioração do prédio, como infiltrações e manchas de umidade na fachada, além de pintura danificada, grades e portões com sinais de ferrugem e presença de mato em áreas pavimentadas, indicando a necessidade de serviços de limpeza, conservação e manutenção do espaço.

No requerimento, Jacira questiona se a prefeitura tem conhecimento das condições da unidade, se existe um cronograma de manutenção preventiva e corretiva e se há previsão para a realização de uma reforma ou revitalização, incluindo pintura, reparos estruturais, impermeabilização, recuperação das grades e melhorias nas áreas externas.

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“A população do Zanaga merece ser atendida em um ambiente seguro, bem conservado e acolhedor. Cuidar da estrutura das unidades de saúde também é cuidar das pessoas e valorizar os profissionais que trabalham diariamente no atendimento à comunidade. Nosso papel é fiscalizar e cobrar providências para que os serviços públicos sejam prestados com qualidade”, destaca.

A vereadora também solicita informações sobre a existência de recursos destinados às intervenções e quais medidas serão adotadas para garantir segurança, conforto e melhores condições de atendimento enquanto as obras definitivas não forem executadas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário na sessão ordinária de terça-feira (7). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Renan cobra transparência na fila de ultrassons e quer reduzir a espera

Garantir que a população tenha acesso a exames no momento certo é um passo fundamental para um diagnóstico rápido e um tratamento eficaz. Com esse objetivo, o vereador Renan de Angelo apresentou o Requerimento nº 714/2026, solicitando informações detalhadas sobre a fila de espera para exames de ultrassonografia na rede municipal de saúde de Americana.

O pedido nasce a partir das inúmeras demandas recebidas pelo gabinete de moradores que relatam meses de espera para realizar exames considerados essenciais para a investigação de diversas doenças, acompanhamento gestacional, avaliação de lesões, definição de condutas cirúrgicas e monitoramento de tratamentos.

“O exame de ultrassom muitas vezes é o elo entre a consulta médica e o início do tratamento. Quando ele demora, todo o restante do atendimento também atrasa, prejudicando diretamente o paciente”, destaca Renan.

O requerimento busca compreender, com dados concretos, onde estão os principais gargalos do sistema. Entre as informações solicitadas estão o número atualizado de pacientes que aguardam por cada tipo de ultrassonografia, o tempo médio de espera, a capacidade de atendimento da rede municipal, a produtividade dos equipamentos públicos e dos prestadores terceirizados, além dos investimentos realizados pelo município nessa área.

Outro ponto importante é a análise dos contratos firmados com clínicas e empresas credenciadas para realização dos exames. O vereador solicita informações sobre metas de atendimento, quantidade de exames contratados, efetivamente realizados e pagos, permitindo uma avaliação mais precisa da eficiência da rede.

O documento também busca entender se o município possui planejamento para reduzir a demanda reprimida ainda no segundo semestre de 2026, por meio de medidas como mutirões, ampliação dos contratos existentes, credenciamento de novos prestadores ou reforço da estrutura própria da Secretaria Municipal de Saúde.

Além disso, Renan pede esclarecimentos sobre o índice de faltas aos exames agendados e quais mecanismos a Prefeitura utiliza para confirmar consultas e reaproveitar rapidamente vagas canceladas, evitando desperdício da capacidade instalada.

Segundo o vereador, o objetivo não é apenas fiscalizar, mas reunir informações que permitam construir soluções.

“Fiscalizar é entender a realidade para ajudar a resolver os problemas. Quando conhecemos o tamanho da fila, a estrutura disponível e como os recursos estão sendo aplicados, conseguimos propor alternativas para reduzir o tempo de espera e oferecer um atendimento mais eficiente à população.”

O requerimento também solicita um demonstrativo da evolução dos investimentos destinados aos exames de imagem nos últimos três anos, permitindo acompanhar como os recursos públicos vêm sendo aplicados e se são suficientes para atender à demanda crescente da população.

Para Renan, fortalecer o acesso aos exames diagnósticos significa fortalecer toda a rede de saúde, garantindo mais agilidade nos diagnósticos, mais eficiência no atendimento e mais qualidade de vida para os americanenses.

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