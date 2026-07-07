Julho marca o início das férias escolares, momento em que as crianças passam mais tempo em casa e aproveitam intensivamente os espaços de lazer do condomínio.

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Nesse período, é fundamental que os cuidados com a segurança sejam redobrados, já que os ambientes comuns podem apresentar riscos para a integridade física dos pequenos.

Com o aumento do uso das áreas de lazer durante as férias, os condomínios devem intensificar a manutenção dos equipamentos de uso coletivo. Isso inclui verificar se há peças soltas, ferrugem ou qualquer outro desgaste que possa comprometer a segurança. Embora o condomínio tenha o papel de garantir a integridade das instalações, a responsabilidade pelo comportamento das crianças é dos pais ou responsáveis.

“O condomínio é responsável pela manutenção e pela sinalização adequada dos espaços e equipamentos, com manutenções periódicas e frequentes. Porém, cabe aos responsáveis supervisionar as crianças e garantir o uso correto dos ambientes”, explica Luciana Lima, Diretora da Gestart Condomínios.

No caso das áreas de lazer, é imprescindível que as normas sejam amplamente discutidas, votadas e aprovadas em assembleia, contemplando limites de idade e condições de uso de espaços que ofereçam maiores riscos de acidentes.

Dicas de Segurança nas férias:

Piscina: Para evitar afogamentos e quedas, os pais devem garantir que as crianças nunca frequentem a piscina desacompanhadas. Brincadeiras como saltos ou empurrões devem ser proibidas, e o uso de coletes de segurança é essencial. O colete de espuma é o mais recomendado, pois é resistente, não se danifica facilmente e proporciona mais segurança.

Playground: A supervisão constante de um adulto é fundamental. Além disso, as crianças não devem brincar em equipamentos mal conservados ou inadequados para sua faixa etária. Equipamentos pesados e não fixados adequadamente podem representar riscos sérios.

Elevadores: Crianças nunca devem andar sozinhas nos elevadores, e é importante evitar que se aproximem demais das portas, pois há risco de lesões. O condomínio pode reforçar a segurança com cartazes educativos e, se necessário, incluir em seu regimento interno a recomendação de que menores de 12 anos não utilizem os elevadores sem a companhia de um adulto.

Garagens: Brincar ou transitar desacompanhadas nas garagens é extremamente perigoso. O condomínio deve adotar medidas de segurança, como limitar a velocidade dos veículos a 10 km/h e manter os faróis acesos. Além disso, campanhas educativas são essenciais, pois o local pode ter pontos cegos, oferecendo riscos de acidentes.

Terraços: É crucial que os pais ou responsáveis não permitam que as crianças subam ao terraço do condomínio. Além do risco de quedas, o local costuma ter instalações como antenas, para-raios e painéis solares. A instalação de redes ou telas de proteção em todas as janelas é altamente recomendada para evitar acidentes.

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