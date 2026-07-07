Cada vez mais pessoas acima dos 40 anos têm decidido incluir a atividade física na rotina em busca de mais saúde, disposição e qualidade de vida. Caminhada, musculação, pilates, corrida e ciclismo estão entre as práticas mais procuradas por quem quer deixar o sedentarismo para trás, mesmo sem histórico anterior de exercícios regulares.

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Se você decidiu sair do sedentarismo e começou a ter dúvidas sobre a alimentação, saiba que é mais simples do que parece. Segundo a nutricionista Priscila Rodrigues, especializada em nutrição esportiva e comportamento alimentar, um dos principais erros de quem começa a treinar é acreditar que é necessário seguir dietas radicais ou investir em suplementos caros para obter resultados.

40 anos

Woman in fitness clothing using smartphone, Healthy lifestyle and workout concept

“Muita gente acha que alimentação saudável é complicada ou cara, mas o básico bem feito já faz toda a diferença. O tradicional prato diário de arroz e feijão fazem parte de uma alimentação de qualidade. Junto com essa dupla imbatível, ovos, carnes, frutas e verduras da estação ajudam a reduzir os custos da alimentação e são sempre bem-vindas. Tudo isso com uma boa hidratação continuam sendo pilares importantes para quem quer melhorar a saúde e ter mais disposição”, explica.

Começar uma atividade física após os 40 anos já representa um ganho importante para a saúde física e mental, independentemente da intensidade do exercício escolhido.

“Nem todo mundo precisa começar correndo ou fazendo treinos intensos. Pilates e musculação leve são boas opções. E para quem ainda não sabe o que escolher ou não quer investir em atividades pagas no início, a caminhada e a bicicleta já são passos extremamente positivos e ainda podem ser feitas em grupo, ajudando na motivação. O mais importante é construir uma rotina sustentável e respeitar o próprio corpo”, afirma.

Como deve ser a alimentação antes e depois do treino pós 40 anos?

A alimentação também pode ajudar o organismo a responder melhor ao exercício, principalmente em pessoas que estão iniciando uma rotina de treinos. Antes da atividade física, o ideal é consumir alimentos que forneçam energia de forma equilibrada.

“Não precisa de nada mirabolante. Muitas vezes uma refeição simples com carboidrato e proteína. Um pão com ovo já funciona muito bem. , explica Priscila.

Após o treino, o foco deve ser recuperação muscular e hidratação. “O corpo precisa repor energia e nutrientes. Uma alimentação equilibrada ajuda na recuperação, na disposição e também na adaptação do organismo ao exercício”, afirma.

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Hidratação e sono são fundamentais

Além da alimentação, outros hábitos têm papel importante nesse processo, especialmente hidratação e qualidade do sono. “Muitas pessoas começam a treinar, mas continuam dormindo pouco e bebendo pouca água. O corpo precisa de recuperação para conseguir responder bem à atividade física”, alerta.

Segundo a nutricionista, a falta de hidratação pode aumentar a sensação de cansaço, dores de cabeça e dificuldade de recuperação muscular.

Sem radicalismos

Para a nutricionista, o processo de mudança de hábitos deve acontecer de forma gradual e possível dentro da rotina. “Não existe idade certa para começar a cuidar da saúde. Toda iniciativa de sair do sedentarismo merece ser valorizada. Quando a alimentação entra como aliada, de forma leve e sem preocupações excessivas, o processo se torna mais saudável e mais fácil de manter no longo prazo”, conclui.

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