Cada vez mais pessoas acima dos 40 anos têm decidido incluir a atividade física na rotina em busca de mais saúde, disposição e qualidade de vida. Caminhada, musculação, pilates, corrida e ciclismo estão entre as práticas mais procuradas por quem quer deixar o sedentarismo para trás, mesmo sem histórico anterior de exercícios regulares.

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Se você decidiu sair do sedentarismo e começou a ter dúvidas sobre a alimentação, saiba que é mais simples do que parece. Segundo a nutricionista Priscila Rodrigues, especializada em nutrição esportiva e comportamento alimentar, um dos principais erros de quem começa a treinar é acreditar que é necessário seguir dietas radicais ou investir em suplementos caros para obter resultados.

“Muita gente acha que alimentação saudável é complicada ou cara, mas o básico bem feito já faz toda a diferença. O tradicional prato diário de arroz e feijão fazem parte de uma alimentação de qualidade. Junto com essa dupla imbatível, ovos, carnes, frutas e verduras da estação ajudam a reduzir os custos da alimentação e são sempre bem-vindas. Tudo isso com uma boa hidratação continuam sendo pilares importantes para quem quer melhorar a saúde e ter mais disposição”, explica.

Começar uma atividade física após os 40 anos já representa um ganho importante para a saúde física e mental, independentemente da intensidade do exercício escolhido.

“Nem todo mundo precisa começar correndo ou fazendo treinos intensos. Pilates e musculação leve são boas opções. E para quem ainda não sabe o que escolher ou não quer investir em atividades pagas no início, a caminhada e a bicicleta já são passos extremamente positivos e ainda podem ser feitas em grupo, ajudando na motivação. O mais importante é construir uma rotina sustentável e respeitar o próprio corpo”, afirma.

Como deve ser a alimentação antes e depois do treino pós 40 anos?

A alimentação também pode ajudar o organismo a responder melhor ao exercício, principalmente em pessoas que estão iniciando uma rotina de treinos. Antes da atividade física, o ideal é consumir alimentos que forneçam energia de forma equilibrada.

“Não precisa de nada mirabolante. Muitas vezes uma refeição simples com carboidrato e proteína. Um pão com ovo já funciona muito bem. , explica Priscila.

Após o treino, o foco deve ser recuperação muscular e hidratação. “O corpo precisa repor energia e nutrientes. Uma alimentação equilibrada ajuda na recuperação, na disposição e também na adaptação do organismo ao exercício”, afirma.

Hidratação e sono são fundamentais

Além da alimentação, outros hábitos têm papel importante nesse processo, especialmente hidratação e qualidade do sono. “Muitas pessoas começam a treinar, mas continuam dormindo pouco e bebendo pouca água. O corpo precisa de recuperação para conseguir responder bem à atividade física”, alerta.

Segundo a nutricionista, a falta de hidratação pode aumentar a sensação de cansaço, dores de cabeça e dificuldade de recuperação muscular.

Sem radicalismos

Para a nutricionista, o processo de mudança de hábitos deve acontecer de forma gradual e possível dentro da rotina. “Não existe idade certa para começar a cuidar da saúde. Toda iniciativa de sair do sedentarismo merece ser valorizada. Quando a alimentação entra como aliada, de forma leve e sem preocupações excessivas, o processo se torna mais saudável e mais fácil de manter no longo prazo”, conclui.