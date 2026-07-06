O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o prazo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado ao 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Agora, os interessados poderão se inscrever até às 14h do dia 09 de julho de 2026, garantindo mais tempo para participar da seleção que oferece 8.238 vagas temporárias de nível médio distribuídas em municípios de todas as regiões do país.

A prorrogação amplia as oportunidades para candidatos que ainda não se inscreveram e fortalece o alcance da seleção, considerada uma das mais importantes de 2026 por integrar a estrutura de um levantamento fundamental para a produção de informações sobre a realidade agropecuária, florestal e aquícola brasileira.

As vagas estão distribuídas em todos os estados, incluindo centenas de municípios de pequeno porte e regiões afastadas dos grandes centros urbanos. Essa ampla abrangência permite que moradores de diferentes partes do país concorram a oportunidades de trabalho em seus próprios municípios.

Os dados coletados pelo IBGE subsidiarão o planejamento de políticas públicas, investimentos, ações voltadas à segurança alimentar, desenvolvimento rural, preservação ambiental e outras iniciativas estratégicas para o país.

Funções e remunerações no IBGE:

As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio completo e estão distribuídas entre as seguintes funções:

1.110 vagas para Agente Censitário Administrativo (ACA) – remuneração de R$ 2.128,00 ;

para Agente Censitário Administrativo (ACA) – remuneração de ; 948 vagas para Agente Operacional Regional (AOR) – remuneração de R$ 4.008,00;

· 948 vagas para Agente Censitário Regional (ACR) – remuneração de R$ 3.858,00;

1.089 vagas para Agente Censitário de Informática (ACI) – remuneração de R$ 2.128,00 ;

para Agente Censitário de Informática (ACI) – remuneração de ; 4.143 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS) – remuneração de R$ 3.480,00.

Municípios com vagas reservadas também podem receber candidatos da ampla concorrência

O edital prevê que municípios que possuam exclusivamente vagas reservadas para Pessoas Pretas e Pardas (PPP), Pessoas Indígenas (PI), Pessoas Quilombolas (PQ) ou Pessoas com Deficiência (PcD) também poderão receber inscrições de candidatos da ampla concorrência.

Nessas situações, candidatos inscritos na ampla concorrência poderão ser convocados caso não haja aprovados nas vagas reservadas ou quando as respectivas listas de classificação forem esgotadas, conforme as regras estabelecidas no edital.

Mais informações

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), banca organizadora do processo seletivo, em www.ibfc.org.br.

Taxa de inscrição: R$ 53,00 para todas as funções;

para todas as funções; Novo prazo de inscrições: até às 14h do dia 9 de julho de 2026;

Data prevista para aplicação das provas: 27 de setembro de 2026.