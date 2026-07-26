O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana alcançou uma importante marca no programa de modernização das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2. Com cinco dos dez filtros já reformados e em operação, a autarquia iniciou, nesta quarta-feira (22), a reforma do filtro 6 da ETA 2, dando sequência ao cronograma de revitalização das estruturas filtrantes do município.

Os trabalhos começaram com a retirada dos elementos filtrantes, compostos por pedras e areias de diferentes granulometrias, etapa que marca o início da recuperação da unidade. Na sequência, o filtro passará pelos serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, intervenções hidráulicas, pintura, recomposição das camadas filtrantes e testes operacionais antes de retornar ao sistema de tratamento.

Os filtros 1, 2, 3, 4 e 5 já foram completamente reformados e voltaram à operação. As intervenções seguem sendo executadas de forma planejada, com uma unidade por vez, preservando a capacidade operacional das estações durante toda a execução das obras.

Planejamento

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a conclusão da primeira metade das reformas demonstra que o planejamento da autarquia vem sendo cumprido. “Concluir cinco dos dez filtros previstos representa um marco importante para o DAE. Estamos avançando dentro do cronograma, modernizando gradativamente nossas estruturas de tratamento e fortalecendo a eficiência operacional do sistema, sempre mantendo a continuidade do abastecimento da cidade”, afirmou.

O diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, explica que cada reforma envolve uma recuperação completa da unidade. “A retirada dos elementos filtrantes é o primeiro passo de um trabalho técnico que inclui recuperação estrutural, impermeabilização, melhorias hidráulicas e a recomposição das camadas filtrantes. Ao final desse processo, o filtro retorna em plenas condições de operação, garantindo maior eficiência na filtração e mais segurança para o tratamento da água”, destacou.

Ao todo, dez filtros das ETAs 1 e 2 passarão por reforma completa. As melhorias fazem parte do programa DAE em Ação pela Água, dentro da operação ETA Eficiente, voltada à modernização da infraestrutura de tratamento e ao aumento da eficiência operacional do sistema de abastecimento de Americana.